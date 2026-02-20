Biotech-Milliardendeal

Der US-Biopharmakonzern Gilead Sciences stärkt sein Onkologie-Portfolio durch die vollständige Übernahme des bisherigen Partners Arcellx.

• Gilead Sciences bietet 115 US-Dollar je Aktie in bar zuzüglich eines bedingten Wertrechts

• Übernahme sichert den vollen Zugriff auf die D-Domain-Technologieplattform von Arcellx

• Closing der Transaktion wird für das zweite Quartal 2026 angestrebt

Wer­bung Wer­bung

Strategische Konsolidierung im Bereich der Zelltherapien

Der Biopharmakonzern Gilead Sciences hat eine definitive Vereinbarung zur Übernahme von Arcellx bekannt gegeben. Mit einem impliziten Eigenkapitalwert von rund 7,8 Milliarden US-Dollar zum Zeitpunkt des Abschlusses markiert dieser Schritt das Ende einer seit 2022 bestehenden, erfolgreichen Kooperation. Gilead Sciences zahlt den Aktionären von Arcellx 115 US-Dollar pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von 68 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 30 Tage entspricht. Zusätzlich beinhaltet die Offerte ein nicht übertragbares, bedingtes Wertrecht (Contingent Value Right, CVR) in Höhe von 5 US-Dollar je Aktie, gekoppelt an ambitionierte Umsatzziele für das Hauptprodukt Anito-cel.

Anito-cel als potenzieller Standard in der Myelom-Therapie

Im Fokus der Akquisition steht Anitocabtagene Autoleucel, kurz Anito-cel, eine BCMA-gerichtete CAR-T-Zelltherapie. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Zulassungsantrag (Biologics License Application) für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Multiplen Myelom bereits angenommen. Das Ziel-Datum für eine Entscheidung gemäß dem Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) wurde auf den 23. Dezember 2026 festgelegt. Daniel O’Day, Chairman und CEO von Gilead Sciences, betonte in der Unternehmensmitteilung, dass Anito-cel das Potenzial habe, eine fundamentale Behandlungsmethode zu werden, die perspektivisch auch in früheren Therapielinien eingesetzt werden könnte.

Technologische Synergien und finanzielle Auswirkungen

Durch die vollständige Integration von Arcellx entfallen für Gilead künftig Gewinnbeteiligungen, Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren, was die operative Marge im Bereich der Zelltherapie langfristig stärken dürfte. Neben dem Hauptkandidaten übernimmt Gilead die proprietäre D-Domain-Plattform, die eine verbesserte Spezifität und Bindungsaffinität für künftige Immuntherapien verspricht. Rami Elghandour, CEO von Arcellx, bezeichnete den Zusammenschluss in der Aussendung als konsequenten Schritt, um den Zugang zu innovativen Therapien global zu maximieren. Gilead Sciences geht davon aus, dass die Transaktion ab dem Jahr 2028, sofern die Zulassung von Anito-cel erfolgt, positiv zum Ergebnis je Aktie beitragen wird.

Wer­bung Wer­bung

Aktienreaktion: Arcellx explodiert, Gilead stabil

An der Technologiebörse NASDAQ löste die Nachricht einen massiven Kurssprung bei der Arcellx-Aktie aus. Das Papier notiert vorbörslich zeitweise bei 114,52 US-Dollar, was einem Zuwachs von 78,63 Prozent entspricht und den Kurs fast punktgenau an den gebotenen Barpreis von 115 US-Dollar heranführt. Im Gegensatz dazu reagierte die Aktie von Gilead Sciences verhalten auf die milliardenschwere Investition und notiert im vorbörslichen Handel bei 151,12 US-Dollar, was einem leichten Minus von 0,18 Prozent entspricht. Marktbeobachter werten die moderate Reaktion der Gilead-Papiere als Zeichen dafür, dass Anleger zwar das Potenzial der Übernahme anerkennen, jedoch die kurzfristige Belastung der Bilanz und die regulatorischen Hürden bis zur PDUFA-Entscheidung einpreisen.

Redaktion finanzen.net