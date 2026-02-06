DAX 25.001 -0,1%ESt50 6.064 +0,1%MSCI World 4.578 +0,2%Top 10 Crypto 8,8220 -0,6%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 58.116 -1,3%Euro 1,1918 +0,0%Öl 69,36 +0,3%Gold 5.054 -0,1%
Philips Aktie

Marktkap. 23,56 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,48%
Barclays Capital

Philips Overweight

10:06 Uhr
Philips Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis des Medizintechnikkonzerns sei deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Dies sei eine starke Basis für die neuen mittelfristigen Ziele./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Overweight

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,23 €		 Abst. Kursziel*:
6,75%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
26,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,83%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

