Philips Aktie
Marktkap. 23,56 Mrd. EURDiv. Rendite 3,48%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis des Medizintechnikkonzerns sei deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Dies sei eine starke Basis für die neuen mittelfristigen Ziele./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Overweight
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,23 €
|Abst. Kursziel*:
6,75%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
26,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,83%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|09:36
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|09:36
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|04.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|12.01.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|09:36
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|23.12.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.