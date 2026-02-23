Dividende steigt

MTU hat im vierten Quartal weiter zugelegt und seine Jahresprognose beim Umsatz am oberen Ende erreicht und beim operativen Ergebnis sowie beim Cashflow übertroffen.

Die Aktionäre sollen eine deutlich höhere Dividende von 3,60 Euro pro Aktie erhalten, nach 2,20 Euro im Vorjahr. Für das laufende Geschäftsjahr stellte MTU weiteres Wachstum in Aussicht.

"Die langfristigen Wachstumschancen für unsere Branche sind positiv und wir sehen uns hervorragend positioniert, davon zu profitieren", sagte CEO Johannes Bussmann laut der Mitteilung.

Der bereinigte Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 18 Prozent auf 8,76 Milliarden Euro. Davon entfielen 2,88 Milliarden auf das Triebwerksgeschäft (OEM) und 5,96 Milliarden Euro auf die zivile Instandhaltung (MRO). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte um 29 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 15,5 Prozent und lag damit am oberen Ende der mittelfristigen Margenprognose für das Jahr 2030.

MTU hatte einen Umsatz von 8,6 bis 8,8 Milliarden Euro und einen Anstieg des bereinigten EBIT im mittleren Zwanziger-Prozentbereich in Aussicht gestellt. Der freie Cashflow mehr als verdoppelte sich von 183 Millionen auf 378 Millionen Euro und lag damit über der Prognosespanne von 300 bis 350 Millionen Euro.

Für 2026 erwartet MTU einen Umsatz von 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro, ein bereinigtes EBIT von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro. Die sogenannte Cash Conversion Rate (CCR), das Verhältnis von freien Cashflow zu bereinigtem Gewinn nach Steuern, soll auf 45 bis 55 Prozent steigen, nach 39,1 Prozent im vergangenen Jahr.

MTU kommen nach Zahlen an Rekordhoch vorerst nicht mehr ran

Die Geschäftszahlen von MTU haben am Dienstag nicht mehr gereicht für eine Annäherung an das jüngst erreichte Rekordhoch über 400 Euro. Im frühen Handel verloren die Anteilsscheine des Triebwerkherstellers unter den schwächsten DAX-Werten im XETRA-Handel 3,4 Prozent auf 384 Euro. Damit steht die knapp darüber laufende 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend im Blick.

Analysten stießen sich etwas am freien Barmittelfluss. Dieser sei etwas mau gewesen, schrieb etwa die Expertin Chloe Lemarie von Jefferies. Ihre Barclays-Kollegin Milene Kerner sprach von einer strukturellen Diskrepanz zwischen der Profitabilität auf den ersten Blick und den letztlich ankommenden Barmitteln.

Den Gewinnsprung im Jahr 2025 dank guter Geschäfte mit neuen Turbinen, Ersatzteilen und Wartung honorierten die Anleger nun nicht mehr. Dass die Dividende von 2,20 auf 3,60 Euro klettern soll und damit deutlich stärker als von Analysten erwartet, half zunächst auch nicht.

DOW JONES / dpa-AFX