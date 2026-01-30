Goldman Sachs Group Inc.

MTU Aero Engines Neutral

11:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 370 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse für 2025 hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Sam Burgess am Dienstag nach den Geschäftszahlen. Der Ausblick für den Free Cashflow 2026 lasse allerdings etwas zu wünschen übrig. Der Konsens liege hier bereits am oberen Ende der Zielspanne./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

