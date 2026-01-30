MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 21,38 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 370 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse für 2025 hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Sam Burgess am Dienstag nach den Geschäftszahlen. Der Ausblick für den Free Cashflow 2026 lasse allerdings etwas zu wünschen übrig. Der Konsens liege hier bereits am oberen Ende der Zielspanne./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Neutral
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
370,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
372,40 €
|Abst. Kursziel*:
-0,64%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
373,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,91%
|
Analyst Name:
Sam Burgess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
426,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
