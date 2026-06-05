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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

06.06.26 17:23 Uhr
Die wichtigsten Kryptos: Bitcoin, Dogecoin, Ethereum am Samstagnachmittag | finanzen.net

Kryptokurse am Nachmittag.

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Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gefallen. Um 17:11 fiel der Bitcoin-Kurs um 0,47 Prozent auf 60.663,92 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 60.947,64 US-Dollar gehandelt worden war.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,8 Prozent. Bei einem Kurs von 8,21 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,9 Prozent.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 2,04 Prozent auf 42,29 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 43,17 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Ethereum-Kurs 1,60 Prozent schwächer bei 1.555,10 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1.580,40 US-Dollar.

Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Samstagnachmittag hinzu. Um 4,41 Prozent auf 218,46 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 209,23 US-Dollar.

Zudem gibt Ripple nach. Um 0,37 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 17:11 auf 1,092 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,096 US-Dollar wert war.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um 3,18 Prozent auf 297,34 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 307,10 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1567 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,1580 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2003 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2033 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3200 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3206 US-Dollar beziffert.

Daneben steigt Binancecoin um 0,25 Prozent auf 573,01 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 571,56 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0814 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Solana-Kurs 2,50 Prozent schwächer bei 61,90 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 63,49 US-Dollar.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 0,54 Prozent auf 6,668 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,704 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Chainlink kaum. Am Samstagnachmittag lag der Chainlink-Kurs bei 7,342 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 7,343 US-Dollar.

Daneben wertet Sui um 17:11 auf. Es geht 1,91 Prozent auf 0,7140 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,7007 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com