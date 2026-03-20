MTU Aero Engines Aktie

Marktkap. 16,51 Mrd. EUR

KGV 18,80 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol MTUAF

RBC Capital Markets

MTU Aero Engines Sector Perform

15:51 Uhr
MTU Aero Engines Sector Perform
MTU Aero Engines AG
317,90 EUR 12,80 EUR 4,20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 390 Euro belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergibt. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Sector Perform

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
390,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
316,00 €		 Abst. Kursziel*:
23,42%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
317,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,68%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
426,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

15:51 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
09.03.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
06.03.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
25.02.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
MTU Aero Engines-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform
