MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 16,51 Mrd. EURKGV 18,80 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 390 Euro belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergibt. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Sector Perform
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
390,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
316,00 €
|Abst. Kursziel*:
23,42%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
317,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,68%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
426,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|15:51
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
