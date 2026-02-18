DAX 24.992 -1,1%ESt50 6.114 -0,3%MSCI World 4.512 -0,9%Top 10 Crypto 8,4580 +1,7%Nas 22.580 -1,3%Bitcoin 54.647 -4,4%Euro 1,1795 +0,0%Öl 71,48 -0,3%Gold 5.196 +1,8%
Enel Aktie

9,66 EUR +0,58 EUR +6,42 %
STU
8,80 CHF +0,53 CHF +6,34 %
BRX
Marktkap. 92,22 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN wurde kopiert
WKN 928624

ISIN wurde kopiert
ISIN IT0003128367

Symbol wurde kopiert
Symbol ESOCF

DZ BANK

Enel Kaufen

18:11 Uhr
Enel Kaufen
Enel S.p.A.
9,66 EUR 0,58 EUR 6,42%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Enel von 10,50 auf 10,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versorger habe eine überzeugende Strategieaktualisierung mit einer erheblichen Ausweitung des Investitionsbudgets und unerwartet starken Gewinnzielen vorgelegt, schrieb Werner Eisenmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte deshalb seine Prognosen für 2026 und 2027./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Kaufen

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
9,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
9,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Werner Eisenmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

18:11 Enel Kaufen DZ BANK
15:01 Enel Overweight Barclays Capital
11:21 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
11:16 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:56 Enel Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Enel S.p.A.

dpa-afx Schwieriges Marktumfeld Export-Riesen unter Druck: Wie Trumps Zoll-Pläne die Aktien von SAP belasten - Anthropic-Vorstoß hemmt ebenso Export-Riesen unter Druck: Wie Trumps Zoll-Pläne die Aktien von SAP belasten - Anthropic-Vorstoß hemmt ebenso
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Enel auf 10,90 Euro - 'Kaufen'
finanzen.net Schwacher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 letztendlich mit Abgaben
Dow Jones Enel-Aktie stärker: Milliarden-Investitionen für mehr Rendite
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt
finanzen.net Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen
finanzen.net Schwache Performance in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittag
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Plus
reNEWS Enel lifts investment to €53bn for 2026-28 plan
Zacks All You Need to Know About Enel (ENLAY) Rating Upgrade to Buy
Zacks What Makes Enel SpA (ENLAY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Here's Why Enel SpA (ENLAY) is a Great Momentum Stock to Buy
reNEWS Enel buys 51MW German wind portfolio
Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Enel (ENLAY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Enel (ENLAY) This Year?
