Enel-Aktie stabil: Energieversorger legt bei Umsatz und Gewinn zu

06.02.26 10:09 Uhr
Enel-Aktie unbeeindruckt: Italien schwächelt, Ausland rettet die Bilanz - Energieversorger mit Gewinnplus | finanzen.net

Der italienische Energieversorger Enel hat im abgelaufenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Enel S.p.A.
9,52 EUR 0,09 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Erlös legte auf Basis vorläufiger Zahlen um knapp zwei Prozent auf 80,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Rom mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 2,2 Prozent auf 22,9 Milliarden Euro. Experten hatten in etwa mit dieser Entwicklung gerechnet.

Im Heimatland seien die Margen unter anderem wegen sinkender Preise für Endkunden gefallen, hieß es weiter. Dies sei durch die positive Entwicklung außerhalb Italiens aber mehr als kompensiert worden.

Laut Analyst Fernando Garcia von der kanadischen Bank RBC haben die wichtigsten Kennziffern des Energiekonzerns die Konsensschätzungen getroffen.

Eine Prognose für das laufende Jahr gab das Management um Konzernchef Flavio Cattaneo im Rahmen der vorläufigen Zahlen nicht ab. Seit Amtsantritt im Mai 2023 hat er Verkäufe von Unternehmensteilen und Kostensenkungen vorangetrieben. Zudem wurden die Investitionen neu ausgerichtet mit Fokus auf Energienetze und Batterie-Energiespeichersysteme.

Die Nettoverschuldung lag mit 57,2 Milliarden Euro etwas über den 55,8 Milliarden Ende 2024. Der operative Mittelzufluss deckte aber weitgehend die Investitionsausgaben und Dividendenzahlungen ab und glich den Finanzierungsbedarf aus.

RBC belässt Enel nach Zahlen auf 'Underperform'

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Alles in allem hätten die wichtigsten Kennziffern des italienischen Energiekonzerns die Konsensschätzungen getroffen, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Die Enel-Aktie notiert in Mailand zeitweise 0,07 Prozent tiefer bei 9,50 Euro. Seit Jahresbeginn hat sie um fast sieben Prozent zugelegt, in den vergangenen zwölf Monaten um 38 Prozent.

ROM (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Flavio Lo Scalzo/Reuters

Nachrichten zu Enel S.p.A.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Enel S.p.A.

DatumRatingAnalyst
05.02.2026Enel UnderperformRBC Capital Markets
29.01.2026Enel OverweightBarclays Capital
21.01.2026Enel HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.2026Enel HoldDeutsche Bank AG
15.01.2026Enel BuyUBS AG
