Enel Aktie

8,67 EUR -0,02 EUR -0,23 %
STU
8,08 CHF -0,02 CHF -0,23 %
BRX
Marktkap. 88,56 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

Bernstein Research

Enel Market-Perform

14:36 Uhr
Enel Market-Perform
Enel S.p.A.
8,67 EUR -0,02 EUR -0,23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,90 Euro belassen. Europäische Energieunternehmen hätten 2026 viel zu bieten, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf den eingepreisten Branchenabschlag, erwartete jährliche Gewinnsteigerungen und höhere Dividendenrenditen. Die Expertin favorisiert Stromnetzbetreiber, sieht aber auch Chancen im Bereich der Erneuerbaren Energien./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
8,90 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
8,64 €		 Abst. Kursziel*:
2,96%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
8,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,70%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

14:36 Enel Market-Perform Bernstein Research
11:36 Enel Overweight Barclays Capital
10:06 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Enel Market-Perform Bernstein Research
19.11.25 Enel Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

