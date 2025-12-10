Enel Aktie
Marktkap. 88,56 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,90 Euro belassen. Europäische Energieunternehmen hätten 2026 viel zu bieten, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf den eingepreisten Branchenabschlag, erwartete jährliche Gewinnsteigerungen und höhere Dividendenrenditen. Die Expertin favorisiert Stromnetzbetreiber, sieht aber auch Chancen im Bereich der Erneuerbaren Energien./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Market-Perform
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
8,90 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
8,64 €
|Abst. Kursziel*:
2,96%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
8,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,70%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
