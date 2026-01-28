DAX 24.309 -2,1%ESt50 5.892 -0,7%MSCI World 4.540 -0,3%Top 10 Crypto 10,94 -6,1%Nas 23.598 -1,1%Bitcoin 70.001 -6,0%Euro 1,1966 +0,1%Öl 71,05 +3,4%Gold 5.364 -1,0%
Enel Aktie

9,26 EUR +0,05 EUR +0,49 %
STU
9,30 EUR +0,16 EUR +1,75 %
GVIE
Marktkap. 93,95 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

Enel Overweight

Enel S.p.A.
9,26 EUR 0,05 EUR 0,49%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Enel von 9,30 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Europäische Energieversorger dürften auch 2026 überdurchschnittlich gut abschneiden, schrieb Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unterstützt durch starke konjunkturelle Trends und einen Investitions-Superzyklus entwickele sich der Sektor von einem mit niedrigem zu einem mit hohem Wachstum./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Overweight

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
9,27 €		 Abst. Kursziel*:
7,90%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
9,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,98%
Analyst Name:
Dominic Nash 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Enel S.p.A. zu myNews hinzufügen