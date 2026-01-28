Barclays Capital

Enel Overweight

21:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Enel von 9,30 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Europäische Energieversorger dürften auch 2026 überdurchschnittlich gut abschneiden, schrieb Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unterstützt durch starke konjunkturelle Trends und einen Investitions-Superzyklus entwickele sich der Sektor von einem mit niedrigem zu einem mit hohem Wachstum./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:45 / GMT

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com