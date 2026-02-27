DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0700 -1,9%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.300 +0,8%Euro1,1714 -0,5%Öl79,62 +9,8%Gold5.403 +2,4%
Primärziel erreicht

Roche-Aktie: Pharmariese erzielt klinischen Erfolg mit Multiple-Sklerose-Medikament

02.03.26 08:34 Uhr
Roche-Aktie nach Studienerfolg mit MS-Hoffnungsträger im Blick | finanzen.net

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat mit seinem Medikamentenkandidat gegen Multiple Sklerose das primäre Ziel einer klinischen Studie in der Spätphase bei der häufigsten Form der Erkrankung erreicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
367,00 CHF 3,40 CHF 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Medikament Fenebrutinib hat die annualisierte Schubrate - also die Häufigkeit der akuten Entzündungsschübe - über einen Behandlungszeitraum von mindestens 96 Wochen im Vergleich zu Aubagio von Sanofi um 51 Prozent gesenkt, wie die Roche Holding mitteilte. Die Ergebnisse der Studie bauen auf zwei vorangegangenen Untersuchungen zu verschiedenen Formen der Krankheit auf.

Wer­bung

Laut Roche stimmten die Ergebnisse der jüngsten Studie mit denen einer im November veröffentlichten Untersuchung überein. Diese hatte eine Reduktion der annualisierten Schubrate um 59 Prozent bei Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose gezeigt, der am weitesten verbreiteten Form der Erkrankung.

Die sekundären Ziele in beiden Studien zur schubförmigen Multiplen Sklerose zeigten statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verringerungen der Hirnläsionen, so Roche. Eine dritte Studie zur primär progredienten Multiplen Sklerose, einer selteneren Form der Erkrankung, erreichte ebenfalls ihr primäres Ziel.

"Diese wegweisenden Ergebnisse liefern zusammen mit den früheren Daten den überzeugenden Beweis, dass Fenebrutinib die erste hochwirksame orale Behandlung für schubförmige und primär progrediente Multiple Sklerose werden kann", sagte Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der globalen Produktentwicklung bei Roche.

DOW JONES-

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images, lucarista / Shutterstock.com

