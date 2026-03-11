DAX 23.687 +0,2%ESt50 5.777 -0,3%MSCI World 4.420 -0,1%Top 10 Crypto 9,2330 -0,9%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 61.130 +0,5%Euro 1,1563 +0,1%Öl 97,22 +3,8%Gold 5.178 +0,4%
Roche Aktie

352,65 EUR -12,45 EUR -3,41 %
FSE
321,70 CHF -8,30 CHF -2,52 %
SWX
Marktkap. 290,76 Mrd. EUR

KGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

JP Morgan Chase & Co.

Roche Neutral

08:01 Uhr
Roche Neutral
Roche AG (Genussschein)
352,65 EUR -12,45 EUR -3,41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 350 auf 325 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die 2026 ausstehenden Studienergebnisse dürfte die Markterwartungen nicht nennenswert nach oben treiben, schrieb Richard Vosser am Mittwochabend. Risiken sieht er gerade für das MS-Mittel Fenebrutinib./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Neutral

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
325,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
330,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-1,52%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
321,70 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
1,03%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
346,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

