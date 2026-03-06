Roche Aktie
Marktkap. 301,76 Mrd. EURKGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 349 Franken auf "Neutral" belassen. Der Misserfolg von Giredestrant in der PersevERA-Brustkrebsstudie beseitige das Potenzial des Mittels als Erstlinientherapie fortgeschrittener Erkrankungen bei bestimmten Patientengruppen, schrieb James Quigley am Montag. Der Löwenanteil des dem Mittel zugeschrieben Werts liege jedoch für die Therapie im Anfangsstadium der Krankheit./ag/gl
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|11:56
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|11:31
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|10:21
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
