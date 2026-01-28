DAX 24.559 -1,1%ESt50 5.955 +0,4%MSCI World 4.558 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,2%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.465 -1,3%Euro 1,1949 -0,1%Öl 69,70 +1,4%Gold 5.506 +1,7%
Roche Aktie

369,25 EUR +4,25 EUR +1,16 %
FSE
339,70 CHF +1,40 CHF +0,41 %
SWX
Marktkap. 303,64 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

Jefferies & Company Inc.

Roche Underperform

10:46 Uhr
Roche Underperform
Roche AG (Genussschein)
369,25 EUR 4,25 EUR 1,16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Roche nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns im Schlussquartal 2025 liege etwas über den Erwartungen, während die Gewinne im zweiten Halbjahr diese etwas verfehlt hätten, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 dürfte zu sinkenden Konsensschätzungen führen./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
338,10 CHF		 Abst. Kursziel*:
-31,97%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
339,70 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-32,29%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
345,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

10:46 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
27.01.26 Roche Overweight Barclays Capital
27.01.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

dpa-afx Eigene Ziele erfüllt Roche-Aktie dennoch im Minus: Pharmakonzern bleibt 2025 auf Wachstumskurs Roche-Aktie dennoch im Minus: Pharmakonzern bleibt 2025 auf Wachstumskurs
dpa-afx ROUNDUP: Roche bleibt auf Kurs - Zahlen und Ausblick aber unter Erwartungen
finanzen.net Börsianer in Zürich warten auf Impulse: SMI beginnt den Handel wenig bewegt
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Start in Rot
finanzen.net Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start steigen
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Vormittag mit Abschlägen
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI notiert letztendlich im Minus
finanzen.net SLI aktuell: SLI verbucht schlussendlich Verluste
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche reports strong 2025 results with 7% sales growth
Zacks Roche Reports Upbeat Efficacy Data From Phase II Obesity Study
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche announces positive Phase II results for its dual GLP-1/GIP receptor agonist CT-388 in people living with obesity
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Micron Technology, Roche and UnitedHealth
RTE.ie Severance costs hit profits at Irish arm of Roche
Zacks Top Stock Reports for Micron Technology, Roche & UnitedHealth
Benzinga US Medicaid Program Will Hit Swiss Wallets Hard, Roche CEO Says
Roche Holding AG FDA approves Roche’s Lunsumio VELO™ for subcutaneous use in relapsed or refractory follicular lymphoma
