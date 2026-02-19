DAX25.102 +0,2%Est506.081 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 +2,6%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.616 +1,3%Euro1,1758 -0,1%Öl71,33 -0,9%Gold5.033 +0,8%
Index-Performance

SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen mittags zu

20.02.26 12:25 Uhr
SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen mittags zu

Das macht der SLI am Mittag.

Indizes
SLI
2.194,7 PKT 6,3 PKT 0,29%
Charts|News|Analysen

Am Freitag bewegt sich der SLI um 12:07 Uhr via SIX 0,27 Prozent höher bei 2.194,32 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,505 Prozent auf 2.199,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2.188,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.190,04 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.200,58 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,71 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, bewegte sich der SLI bei 2.131,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, stand der SLI noch bei 2.023,97 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 20.02.2025, den Wert von 2.097,61 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,01 Prozent aufwärts. Bei 2.202,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.099,01 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Sika (+ 2,82 Prozent auf 157,05 CHF), Temenos (+ 2,04 Prozent auf 65,15 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,75 Prozent auf 197,30 CHF), Partners Group (+ 1,38 Prozent auf 923,40 CHF) und Geberit (+ 1,31 Prozent auf 647,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil ams-OSRAM (-1,65 Prozent auf 8,37 CHF), Nestlé (-1,19 Prozent auf 80,46 CHF), Sonova (-1,07 Prozent auf 194,10 CHF), Swisscom (-1,06 Prozent auf 699,00 CHF) und Straumann (-0,61 Prozent auf 94,30 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2.333.730 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 322,067 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Adecco SA-Aktie verzeichnet mit 8,62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,44 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

