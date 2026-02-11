DAX 24.874 +0,1%ESt50 6.018 -0,3%MSCI World 4.529 -0,9%Top 10 Crypto 8,5000 -2,5%Nas 22.658 -1,8%Bitcoin 55.849 -1,0%Euro 1,1866 -0,1%Öl 68,21 -2,0%Gold 4.902 -3,6%
Aurubis-Aktie dennoch leichter: Hauptversammlung beschließt höhere Dividende
VSE Corp - MRO-Spezialist profitiert von rekordhohem Flugaufkommen!
ams-OSRAM Aktie

9,58 EUR +0,73 EUR +8,25 %
STU
8,75 CHF +0,58 CHF +7,10 %
SWX
Marktkap. 935,86 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A40QVT

ISIN wurde kopiert
ISIN AT0000A3EPA4

Symbol AUKUF

JP Morgan Chase & Co.

ams-OSRAM Underweight

14:46 Uhr
ams-OSRAM Underweight
Aktie in diesem Artikel
ams-OSRAM AG
9,58 EUR 0,73 EUR 8,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 5,35 auf 5,45 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Craig McDowell ging am Mittwochabend auf die Bilanz des Sensorenspezialisten ein. Sie sei mittlerweile in einer deutlich besseren Verfassung. Es gebe aber immer noch viele Unklarheiten für die Aktienstory./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah

Zusammenfassung: ams-OSRAM Underweight

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
5,45 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
8,77 CHF		 Abst. Kursziel*:
-37,89%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
8,75 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-37,71%
Analyst Name:
Craig A. McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,49 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ams-OSRAM AG

14:46 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:56 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
13:16 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
11.02.26 ams-OSRAM Hold Deutsche Bank AG
10.02.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verliert nachmittags
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt am Mittag
finanzen.net ams-OSRAM mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Schwacher Handel: SLI zum Ende des Dienstagshandels schwächer
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SPI schlussendlich mit grünen Vorzeichen
dpa-afx ams Osram-Aktie gefragt: Jobabbau nach besseren Zahlen
dpa-afx ROUNDUP: Lichtkonzern ams Osram baut Stellen in Baden-Württemberg ab
finanzen.net Börse Zürich: SPI sackt nachmittags ab
EQS Group ams OSRAM post Q4 above mid-point of guidance, delivers EUR 144 m FCF in FY25 and launches EUR 200 m ‘Simplify’ transformation and savings program
EQS Group EQS-Adhoc: ams OSRAM post Q4 above mid-point of guidance, delivers EUR 144 m FCF in FY25 and launches EUR 200 m ‘Simplify’ transformation and savings program
EQS Group ams-OSRAM AG: ams OSRAM sells non-optical analog/mixed-signal sensor business to Infineon for EUR 570 m in cash, reduces pro-forma leverage ratio to 2.5 and is creating the leader in Digital Photonics
EQS Group EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM confirms being in advanced discussions on the potential sale of certain businesses as part of its previously communicated deleveraging plan
EQS Group ams OSRAM confirms being in advanced discussions on the potential sale of certain businesses as part of its previously communicated deleveraging plan
Semiconductor Today ams OSRAM announces partial repurchase offer for up to €300m of outstanding convertible bonds due 2027
Semiconductor Today ams OSRAM launches FIREFLY SFH 4030B and SFH 4060B IREDs
EQS Group EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM’s strategic focus pays off with strong FCF of EUR 43 m in Q3 and 9 % comparable growth in its core semiconductor business
