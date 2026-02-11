ams-OSRAM Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 5,35 auf 5,45 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Craig McDowell ging am Mittwochabend auf die Bilanz des Sensorenspezialisten ein. Sie sei mittlerweile in einer deutlich besseren Verfassung. Es gebe aber immer noch viele Unklarheiten für die Aktienstory./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
