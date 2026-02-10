DAX 24.892 -0,4%ESt50 6.023 -0,4%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.064 -3,1%Euro 1,1918 +0,2%Öl 69,82 +1,1%Gold 5.062 +0,7%
DAX entfernt sich von 25.000 Punkten -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
ams-OSRAM Aktie

9,11 EUR -0,39 EUR -4,11 %
STU
8,29 CHF -0,07 CHF -0,81 %
BRX
Marktkap. 889,41 Mio. EUR

WKN A40QVT

ISIN AT0000A3EPA4

Symbol AUKUF

ams-OSRAM Hold

09:46 Uhr
ams-OSRAM AG
9,11 EUR -0,39 EUR -4,11%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktien von AMS-Osram beim unveränderten Kursziel von 9,50 Franken von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Chancen und Risiken seien inzwischen nahezu ausgeglichen beim Anbieter von Licht- und Sensorlösungen, schrieb Robert Sanders in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Die jüngsten Signale für das erste Quartal und implizit auch das Gesamtjahr seien eher zurückhaltend gewesen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
9,50 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
8,24 CHF		 Abst. Kursziel*:
15,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,29 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
14,57%
Analyst Name:
Robert Sanders 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,27 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ams-OSRAM AG

09:46 ams-OSRAM Hold Deutsche Bank AG
10.02.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
10.02.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
10.02.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

