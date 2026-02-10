ams-OSRAM Aktie
Marktkap. 889,41 Mio. EUR
WKN A40QVT
ISIN AT0000A3EPA4
Symbol AUKUF
ams-OSRAM Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktien von AMS-Osram beim unveränderten Kursziel von 9,50 Franken von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Chancen und Risiken seien inzwischen nahezu ausgeglichen beim Anbieter von Licht- und Sensorlösungen, schrieb Robert Sanders in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Die jüngsten Signale für das erste Quartal und implizit auch das Gesamtjahr seien eher zurückhaltend gewesen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: ams-OSRAM Hold
|Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
9,50 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
8,24 CHF
|Abst. Kursziel*:
15,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,29 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
14,57%
|
Analyst Name:
Robert Sanders
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,27 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ams-OSRAM AG
|09:46
|ams-OSRAM Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|10.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|ams-OSRAM Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|10.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|06.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.11.23
|ams-OSRAM Underweight
|Barclays Capital
|29.09.23
|ams-OSRAM Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|ams-OSRAM Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|10.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.