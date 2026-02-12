DAX 24.930 +0,3%ESt50 5.995 -0,3%MSCI World 4.505 -0,2%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.603 +1,5%Euro 1,1873 +0,0%Öl 67,55 %Gold 4.997 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Heidelberg Materials 604700 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX leicht im Plus -- Wall Street fester erwartet -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Tesla-Aktie und die Musk-Vision: Wedbush-Analyst sieht Integration in SpaceX/xAI kommen Tesla-Aktie und die Musk-Vision: Wedbush-Analyst sieht Integration in SpaceX/xAI kommen
Siemens-Aktie tiefer am Ex-Dividendentag - Barclays-Analyst sieht kein weiteres Kurspotenzial Siemens-Aktie tiefer am Ex-Dividendentag - Barclays-Analyst sieht kein weiteres Kurspotenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ams-OSRAM Aktie

Kaufen
Verkaufen
ams-OSRAM Aktien-Sparplan
9,32 EUR -0,16 EUR -1,69 %
STU
8,61 CHF -0,17 CHF -1,88 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 884,55 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A40QVT

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN AT0000A3EPA4

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AUKUF

UBS AG

ams-OSRAM Buy

13:46 Uhr
ams-OSRAM Buy
Aktie in diesem Artikel
ams-OSRAM AG
9,32 EUR -0,16 EUR -1,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram nach einem Gespräch mit dem Management mit einem Kursziel von 13,20 Franken auf "Buy" belassen. Der Halbleiterindustrie-Zulieferer stehe vor einem weiteren Übergangsjahr, schrieb Harry Blaiklock am Freitag. Die Bilanz sei aber beruhigend und der Schuldenabbau rechtfertige den Aufwärtstrend der Aktie./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah

Zusammenfassung: ams-OSRAM Buy

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
13,20 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,50 CHF		 Abst. Kursziel*:
55,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,61 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
53,31%
Analyst Name:
Harry Blaiklock 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,49 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ams-OSRAM AG

13:46 ams-OSRAM Buy UBS AG
12.02.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
12.02.26 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
11.02.26 ams-OSRAM Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

finanzen.net SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: SPI zum Handelsende schwächer
finanzen.net SLI aktuell: SLI verbucht nachmittags Gewinne
finanzen.net Optimismus in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen
finanzen.net Freundlicher Handel: SLI am Mittag mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Abschläge
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verliert nachmittags
EQS Group ams OSRAM post Q4 above mid-point of guidance, delivers EUR 144 m FCF in FY25 and launches EUR 200 m ‘Simplify’ transformation and savings program
EQS Group EQS-Adhoc: ams OSRAM post Q4 above mid-point of guidance, delivers EUR 144 m FCF in FY25 and launches EUR 200 m ‘Simplify’ transformation and savings program
EQS Group ams-OSRAM AG: ams OSRAM sells non-optical analog/mixed-signal sensor business to Infineon for EUR 570 m in cash, reduces pro-forma leverage ratio to 2.5 and is creating the leader in Digital Photonics
EQS Group EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM confirms being in advanced discussions on the potential sale of certain businesses as part of its previously communicated deleveraging plan
EQS Group ams OSRAM confirms being in advanced discussions on the potential sale of certain businesses as part of its previously communicated deleveraging plan
Semiconductor Today ams OSRAM announces partial repurchase offer for up to €300m of outstanding convertible bonds due 2027
Semiconductor Today ams OSRAM launches FIREFLY SFH 4030B and SFH 4060B IREDs
EQS Group EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM’s strategic focus pays off with strong FCF of EUR 43 m in Q3 and 9 % comparable growth in its core semiconductor business
RSS Feed
ams-OSRAM AG zu myNews hinzufügen