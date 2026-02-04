DAX 24.491 -0,5%ESt50 5.926 -0,8%MSCI World 4.453 +0,0%Top 10 Crypto 8,8720 +2,8%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.188 +3,4%Euro 1,1787 +0,0%Öl 68,30 +1,5%Gold 4.843 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- Amazon steigert Gewinn und Umsatz - deutlich höhere Investitionen -- DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird
Cardinal Health: Das spezialisierte Rückgrat der US-Gesundheitsversorgung Cardinal Health: Das spezialisierte Rückgrat der US-Gesundheitsversorgung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ams-OSRAM Aktie

Kaufen
Verkaufen
ams-OSRAM Aktien-Sparplan
8,80 EUR -0,07 EUR -0,79 %
STU
8,81 EUR +0,05 EUR +0,57 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 890,87 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A40QVT

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN AT0000A3EPA4

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AUKUF

UBS AG

ams-OSRAM Buy

08:06 Uhr
ams-OSRAM Buy
Aktie in diesem Artikel
ams-OSRAM AG
8,80 EUR -0,07 EUR -0,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 14 auf 13,20 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verkauf eines Geschäftsbereichs an Infineon verbessere die Finanzen des Unternehmens, schrieb Harry Blaiklock am Donnerstagabend. Der Bewertungsrückschlag sei ungerechtfertigt./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 22:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah

Zusammenfassung: ams-OSRAM Buy

Unternehmen:
ams-OSRAM AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
13,20 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,13 CHF		 Abst. Kursziel*:
62,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Blaiklock 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,27 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ams-OSRAM AG

08:06 ams-OSRAM Buy UBS AG
04.02.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
01.12.25 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ams-OSRAM Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

finanzen.net Sensor-Deal ams-OSRAM-Aktie hebt ab: sieht Wachstumspotential bei Digital Photonics - Aktie beflügelt ams-OSRAM-Aktie hebt ab: sieht Wachstumspotential bei Digital Photonics - Aktie beflügelt
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Mittag
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich fester
finanzen.net SLI-Handel aktuell: SLI nachmittags im Plus
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SPI nachmittags stärker
finanzen.net Zuversicht in Zürich: Das macht der SLI am Mittag
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SPI am Mittwochmittag fester
dpa-afx AMS Osram sieht Wachstumspotential bei Digital Photonics - Aktie beflügelt
dpa-afx Infineon übernimmt Teil des Sensorgeschäfts von AMS Osram
EQS Group ams-OSRAM AG: ams OSRAM sells non-optical analog/mixed-signal sensor business to Infineon for EUR 570 m in cash, reduces pro-forma leverage ratio to 2.5 and is creating the leader in Digital Photonics
EQS Group EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM confirms being in advanced discussions on the potential sale of certain businesses as part of its previously communicated deleveraging plan
EQS Group ams OSRAM confirms being in advanced discussions on the potential sale of certain businesses as part of its previously communicated deleveraging plan
Semiconductor Today ams OSRAM announces partial repurchase offer for up to €300m of outstanding convertible bonds due 2027
Semiconductor Today ams OSRAM launches FIREFLY SFH 4030B and SFH 4060B IREDs
EQS Group EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM’s strategic focus pays off with strong FCF of EUR 43 m in Q3 and 9 % comparable growth in its core semiconductor business
Semiconductor Today ams OSRAM and Nichia expand their intellectual property collaboration
Semiconductor Today ams OSRAM extends CFO Rainer Irle’s contract until 2030
RSS Feed
ams-OSRAM AG zu myNews hinzufügen