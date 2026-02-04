ams-OSRAM Aktie
Marktkap. 890,87 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A40QVT
ISIN AT0000A3EPA4
Symbol AUKUF
ams-OSRAM Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 14 auf 13,20 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verkauf eines Geschäftsbereichs an Infineon verbessere die Finanzen des Unternehmens, schrieb Harry Blaiklock am Donnerstagabend. Der Bewertungsrückschlag sei ungerechtfertigt./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ams-OSRAM Buy
|Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
13,20 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,13 CHF
|Abst. Kursziel*:
62,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry Blaiklock
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,27 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ams-OSRAM AG
|08:06
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
