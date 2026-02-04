SMC Research

Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen

Vor allem dank Zukäufen hat Ringmetall den Umsatz nach Darstellung von SMC-Research im letzten Jahr um 7 Prozent auf 187,7 Mio. Euro gesteigert und bereinigt um einen Sondereffekt ein um 0,6 Mio. Euro höheres EBITDA von 23,0 Mio. Euro erwirtschaftet. SMC-Analyst Holger Steffen sieht das Unternehmen weiter auf Expansionskurs mit synergetischen Akquisitionen und hält die Aktie für unterbewertet.

Das Umfeld bleibe laut SMC-Research für Ringmetall in Teilen weiter schwierig, da sich die chemische Industrie – ein wichtiger Kunde in beiden Geschäftsfeldern – weiter in der wirtschaftlichen Talsohle befinde. Trotzdem könne sich das Unternehmen gut behaupten: Im letzten Jahr sei der Umsatz nach vorläufigen Zahlen um 7 Prozent auf 187,7 Mio. Euro gesteigert worden und beim EBITDA habe es lediglich einen leichten Rückgang um 3 Prozent auf 23,0 Mio. Euro gegeben, der zudem ausschließlich auf einem positiven Sondereffekt (Bargain Purchase in Höhe von 1,3 Mio. Euro) im Vorjahr beruhe. Bereinigt habe es einen Zuwachs um 0,6 Mio. Euro gegeben. Damit habe Ringmetall seine Ziele, ein Umsatz von 180 bis 200 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 21 und 28 Mio. Euro, sicher erreicht.

Hilfreich sei dabei die Fortsetzung der Expansionsstrategie mit synergetischen Zukäufen gewesen, mit denen zuletzt insbesondere der Bereich Liner gestärkt worden sei. Der hohe freie Cashflow, den das Unternehmen im Kerngeschäft erwirtschafte, liefere dafür eine starke Basis.

Für das laufende Jahr habe sich das Unternehmen mit einem Umsatz von 185 bis 205 Mio. Euro und einem EBITDA von 21 bis 28 Mio. Euro ähnliche Ziele gesetzt wie für das Vorjahr, wobei Effekte aus weiteren Akquisitionen dabei noch nicht eingerechnet seien.

Die Analysten rechnen insgesamt mit einer Fortsetzung des Wachstumskurses, die ohne gesamtwirtschaftlichen Rückenwind in moderatem Tempo verlaufen dürfte und sich deutlich beschleunigen sollte, wenn die Rahmenbedingungen wieder besser werden. Aus diesem Grundszenario leiten sie ein aktualisiertes Kursziel von 5,00 Euro (bislang: 5,20 Euro) ab, das deutliches Aufwärtspotenzial für die günstig bewertete Aktie aufzeige. Die Analysten bestätigen daher ihre Einstufung mit „Buy“.

