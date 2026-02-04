DAX 24.491 -0,5%ESt50 5.926 -0,8%MSCI World 4.453 +0,0%Top 10 Crypto 8,8720 +2,8%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.188 +3,4%Euro 1,1787 +0,0%Öl 68,30 +1,5%Gold 4.843 +1,4%
Ringmetall Aktiengesellschaft Aktie

2,72 EUR -0,04 EUR -1,45 %
STU
Marktkap. 84,3 Mio. EUR

KGV 9,57 Div. Rendite 2,87%
WKN A3E5E5

ISIN DE000A3E5E55

SMC Research

Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen

08:34 Uhr
Ringmetall Aktiengesellschaft
2,72 EUR -0,04 EUR -1,45%
Vor allem dank Zukäufen hat Ringmetall den Umsatz nach Darstellung von SMC-Research im letzten Jahr um 7 Prozent auf 187,7 Mio. Euro gesteigert und bereinigt um einen Sondereffekt ein um 0,6 Mio. Euro höheres EBITDA von 23,0 Mio. Euro erwirtschaftet. SMC-Analyst Holger Steffen sieht das Unternehmen weiter auf Expansionskurs mit synergetischen Akquisitionen und hält die Aktie für unterbewertet.

Das Umfeld bleibe laut SMC-Research für Ringmetall in Teilen weiter schwierig, da sich die chemische Industrie – ein wichtiger Kunde in beiden Geschäftsfeldern – weiter in der wirtschaftlichen Talsohle befinde. Trotzdem könne sich das Unternehmen gut behaupten: Im letzten Jahr sei der Umsatz nach vorläufigen Zahlen um 7 Prozent auf 187,7 Mio. Euro gesteigert worden und beim EBITDA habe es lediglich einen leichten Rückgang um 3 Prozent auf 23,0 Mio. Euro gegeben, der zudem ausschließlich auf einem positiven Sondereffekt (Bargain Purchase in Höhe von 1,3 Mio. Euro) im Vorjahr beruhe. Bereinigt habe es einen Zuwachs um 0,6 Mio. Euro gegeben. Damit habe Ringmetall seine Ziele, ein Umsatz von 180 bis 200 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 21 und 28 Mio. Euro, sicher erreicht.

Hilfreich sei dabei die Fortsetzung der Expansionsstrategie mit synergetischen Zukäufen gewesen, mit denen zuletzt insbesondere der Bereich Liner gestärkt worden sei. Der hohe freie Cashflow, den das Unternehmen im Kerngeschäft erwirtschafte, liefere dafür eine starke Basis.

Für das laufende Jahr habe sich das Unternehmen mit einem Umsatz von 185 bis 205 Mio. Euro und einem EBITDA von 21 bis 28 Mio. Euro ähnliche Ziele gesetzt wie für das Vorjahr, wobei Effekte aus weiteren Akquisitionen dabei noch nicht eingerechnet seien.

Die Analysten rechnen insgesamt mit einer Fortsetzung des Wachstumskurses, die ohne gesamtwirtschaftlichen Rückenwind in moderatem Tempo verlaufen dürfte und sich deutlich beschleunigen sollte, wenn die Rahmenbedingungen wieder besser werden. Aus diesem Grundszenario leiten sie ein aktualisiertes Kursziel von 5,00 Euro (bislang: 5,20 Euro) ab, das deutliches Aufwärtspotenzial für die günstig bewertete Aktie aufzeige. Die Analysten bestätigen daher ihre Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.02.2026 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 06.02.2026 um 6:50 Uhr fertiggestellt und am 06.02.2026 um 8:15 Uhr.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/02/2026-02-06-SMC-Comment-Ringmetall_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Unternehmen:
Ringmetall Aktiengesellschaft		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
5,00
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
2,64 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ringmetall Aktiengesellschaft

08:34 Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
11.11.25 Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
01.09.25 Ringmetall Aktiengesellschaft Halten SMC Research
09.05.25 Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
07.02.25 Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
Nachrichten zu Ringmetall Aktiengesellschaft

Aktien-Global Ringmetall: Weiter im Expansionsmodus
EQS Group EQS-News: Akquisitionen treiben Wachstum 2025: EBITDA-Marge weiterhin robust zweistellig
EQS Group EQS-AFR: Ringmetall SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net So bewegt ein Insider die Ringmetall Aktiengesellschaft-Aktie
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, Kauf
Value Stars Portfolio-Update: Ringmetall - Starkes Signal
Value Stars Portfolio-Update: Ringmetall - Starkes Signal
Aktien-Global Ringmetall: Aktie nach starken Q3-Zahlen hochgestuft
EQS Group EQS-News: Acquisitions drive growth in 2025: EBITDA margin remains robust double-digit
EQS Group EQS-AFR: Ringmetall SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, buy
EQS Group EQS-News: Ringmetall increases group revenue despite declining raw material prices with continued robust margin
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, buy
EQS Group EQS-News: Results of the Ringmetall Group in the first half of 2025 characterized by a challenging market environment and acquisitions
