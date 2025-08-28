DAX 23.902 -0,6%ESt50 5.352 -0,8%Top 10 Crypto 15,11 +0,0%Dow 45.545 -0,2%Nas 21.456 -1,2%Bitcoin 92.072 -0,6%Euro 1,1725 +0,3%Öl 67,54 -0,9%Gold 3.489 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME RENK RENK73 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y Cambricon Technologies A A3CVYH Allianz 840400 BASF BASF11 Commerzbank CBK100 Berkshire Hathaway A0YJQ2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneins - Nikkei fällt - Hang Seng beflügelt -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Konsolidierung vorbei? DAX vor etwas höherem September-Start - 24.000er-Marke bleibt im Blick Konsolidierung vorbei? DAX vor etwas höherem September-Start - 24.000er-Marke bleibt im Blick
Goldpreis: Auf Tuchfühlung mit Rekordhoch Goldpreis: Auf Tuchfühlung mit Rekordhoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ringmetall Aktiengesellschaft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
2,96 EUR -0,06 EUR -1,99 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 88,95 Mio. EUR

KGV 9,57 Div. Rendite 2,87%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3E5E5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3E5E55

SMC Research

Ringmetall Aktiengesellschaft Halten

08:34 Uhr
Ringmetall Aktiengesellschaft Halten
Aktie in diesem Artikel
Ringmetall Aktiengesellschaft
2,96 EUR -0,06 EUR -1,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung von SMC-Research spürt Ringmetall weiterhin konjunkturellen Gegenwind, wächst aber dank Akquisitionen. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet eine kräftige Gewinn- und Kurserholung, wenn der Konjunkturtrend dreht, stuft die Aktie bis dahin aber auf „Hold“ ein.

Ringmetall könne laut SMC-Research aktuell vor allem durch Zukäufe wachsen und habe die Erlöse im ersten Halbjahr um 7 Prozent auf 97,4 Mio. Euro gesteigert. Damit habe man Einbußen beim EBITDA (-9 Prozent auf 12,2 Mio. Euro) und Nettoergebnis (-55 Prozent auf 2,9 Mio. Euro) aber nicht verhindern können. Trotzdem sei das Geschäft weiterhin sehr Cashflow-stark, vor Akquisitionen werde ein deutlicher Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet.

Daher nutze der Vorstand die starke Finanzposition und die konjunkturelle Schwächephase, um die Marktposition kontinuierlich mit Akquisitionen auszubauen. Die volle Wirkung dieser durchdachten Expansionsstrategie werde sich erst zeigen, wenn sich das Umfeld aufhelle.

Doch auch unter schwierigen Rahmenbedingungen erwirtschafte das Unternehmen nach Schätzung der Analysten im laufenden Jahr einen Gewinn von 5,3 Mio. Euro, woraus sich ein „Rezessions-KGV“ von 16,5 ableite.

Die Analysten erwarten eine kräftige Erholung von Ergebnis und Aktienkurs, wenn sich der gesamtwirtschaftliche Gegenwind in Rückenwind umkehre, ändern das Urteil aber – trotz eines weiterhin aus ihrem Modell resultierenden hohen Kurspotenzials, das in einem unveränderten Kursziel von 5,20 Euro zum Ausdruck komme – zunächst auf „Hold“, bis der Trend beim Nettoergebnis wieder drehe.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 01.09.2025 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 01.09.2025 um 6:40 Uhr fertiggestellt und am 01.09.2025 um 8:10 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-09-01-SMC-Update-Ringmetall_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ringmetall Aktiengesellschaft Halten

Unternehmen:
Ringmetall Aktiengesellschaft		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
5,20
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
2,96 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ringmetall Aktiengesellschaft

08:34 Ringmetall Aktiengesellschaft Halten SMC Research
09.05.25 Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
07.02.25 Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
16.01.25 Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
13.11.24 Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Ringmetall Aktiengesellschaft

Aktien-Global Ringmetall: Akquisitionen als Wachstumstreiber
EQS Group EQS-News: Ergebnisse der Ringmetall Gruppe im ersten Halbjahr 2025 geprägt von herausforderndem Marktumfeld und Akquisitionen
EQS Group EQS-News: Erfolgreiche virtuelle Hauptversammlung: Ringmetall SE berichtet aus M&#252;nchen
finanzen.net Directors' Dealings bei Ringmetall Aktiengesellschaft: Führungskraft weitet Engagement aus
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, Kauf
finanzen.net Ringmetall Aktiengesellschaft-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings
finanzen.net So reagiert die Ringmetall Aktiengesellschaft-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, Kauf
EQS Group EQS-News: Results of the Ringmetall Group in the first half of 2025 characterized by a challenging market environment and acquisitions
EQS Group EQS-News: Successful Virtual Annual General Meeting: Ringmetall SE Reports from Munich
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, buy
EQS Group EQS-News: Ringmetall starts the new year with growth in an increasingly tense market environment
EQS Group EQS-News: Successful year 2024 for Ringmetall despite economic slowdown in year-end business
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, buy
RSS Feed
Ringmetall Aktiengesellschaft zu myNews hinzufügen