Nach Darstellung von SMC-Research spürt Ringmetall weiterhin konjunkturellen Gegenwind, wächst aber dank Akquisitionen. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet eine kräftige Gewinn- und Kurserholung, wenn der Konjunkturtrend dreht, stuft die Aktie bis dahin aber auf „Hold“ ein.

Ringmetall könne laut SMC-Research aktuell vor allem durch Zukäufe wachsen und habe die Erlöse im ersten Halbjahr um 7 Prozent auf 97,4 Mio. Euro gesteigert. Damit habe man Einbußen beim EBITDA (-9 Prozent auf 12,2 Mio. Euro) und Nettoergebnis (-55 Prozent auf 2,9 Mio. Euro) aber nicht verhindern können. Trotzdem sei das Geschäft weiterhin sehr Cashflow-stark, vor Akquisitionen werde ein deutlicher Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet.

Daher nutze der Vorstand die starke Finanzposition und die konjunkturelle Schwächephase, um die Marktposition kontinuierlich mit Akquisitionen auszubauen. Die volle Wirkung dieser durchdachten Expansionsstrategie werde sich erst zeigen, wenn sich das Umfeld aufhelle.

Doch auch unter schwierigen Rahmenbedingungen erwirtschafte das Unternehmen nach Schätzung der Analysten im laufenden Jahr einen Gewinn von 5,3 Mio. Euro, woraus sich ein „Rezessions-KGV“ von 16,5 ableite.

Die Analysten erwarten eine kräftige Erholung von Ergebnis und Aktienkurs, wenn sich der gesamtwirtschaftliche Gegenwind in Rückenwind umkehre, ändern das Urteil aber – trotz eines weiterhin aus ihrem Modell resultierenden hohen Kurspotenzials, das in einem unveränderten Kursziel von 5,20 Euro zum Ausdruck komme – zunächst auf „Hold“, bis der Trend beim Nettoergebnis wieder drehe.

