Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 183 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die jüngsten Verschreibungsdaten für die tägliche orale Einnahme des Abnehmmittels Wegovy erschienen ermutigend, schrieb James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
340,00 DKK
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
41,66 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
379,13 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
