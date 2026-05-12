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Marktkap. 76,8 Mio. EUR

KGV 4,21 Div. Rendite 8,52%
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WKN A3C35W

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GBC

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18:04 Uhr
Novogenia Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Novogenia Holding AG Inhaber-Akt
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Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die DARWIN AG im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz deutlich auf 54,3 Mio. Euro gesteigert, beim EBITDA aber rote Zahlen verbucht. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.
Nach Analystenaussage schlage sich die deutliche Umsatzsteigerung nicht im EBITDA nieder. Dieses sei auf -6,88 Mio. Euro (GJ 2024: 35,79 Mio. Euro) deutlich gesunken. Der Wert des Vorjahres (2024) habe jedoch von Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen über 50,91 Mio. Euro profitiert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr seien Rückstellungsauflösungen in geringerem Umfang vorgenommen worden, sodass der sonstige betriebliche Ertrag mit 7,34 Mio. Euro erheblich unter dem Vorjahreswert gelegen habe. Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Jahr 2025 seien vom Management jedoch die Ende Januar 2026 publizierten kurz- und mittelfristigen Planzahlen zurückgenommen worden. Für das laufende Geschäftsjahr werde nun ein moderater Umsatzanstieg erwartet. Für eine konkrete Ergebnis-Guidance fehle der Gesellschaft aktuell die Sichtbarkeit für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres. Angesichts der neuen Gegebenheiten habe das Analystenteam die Prognosen angepasst und erwarte nun, dass die EBIT-Break-Even-Schwelle ab dem Geschäftsjahr 2027 überschritten werde. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 24,75 Euro (zuvor: 30,00 Euro9 und vergeben unverändert das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.05.2026, 18:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 21.05.2026 um 10:19 Uhr fertiggestellt und 21.05.2026 um 12:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0b8703966bfd2085ef1f728270046ec7&application_id=2331518&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3&application_name=news
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novogenia Kaufen

Unternehmen:
Novogenia Holding AG Inhaber-Akt		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
24,75 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
5,80 €		 Abst. Kursziel*:
326,72%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
6,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
286,72%
Analyst Name:
Cosmin Filker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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