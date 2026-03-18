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GBC

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10:49 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
Novogenia Holding AG Inhaber-Akt
8,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC besitzt die DARWIN AG ein vertikal integriertes Geschäftsmodell, im Rahmen dessen genetische Analysen, datenbasierte Auswertungen und die eigene Produktion eine hohe Wertschöpfungstiefe und Skalierbarkeit ermöglichen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.
Nach Darstellung der Analysten ziele die Wachstumsstrategie der DARWIN AG auf den Aufbau des Kerngeschäfts über internationale B2B-Partnerschaften sowie den Ausbau eigener Vertriebskanäle. Zudem setze das Unternehmen auf Produktinnovationen wie beispielsweise einem Bluttest zur Krebsfrüherkennung. Mit dem nicht-invasiven Test, der unterschiedliche Krebsarten frühzeitig erkenne, könne die Gesellschaft einen wachstums- und volumenstarken Markt bedienen. Zentrale Bedeutung komme dabei langfristig angelegten Kooperationen zu, insbesondere mit Partnern wie 10X Health und REVIV, was einen breiten internationalen Marktzugang ermögliche. Besonders im Fokus stehe hier das Projekt mit M42 in Abu Dhabi, welches mit erheblichen Umsatz- und Ertragspotenzialen einhergehe. In der Folge bestätigen die Analysten im Rahmen der „Best of m:access 2026“-Studie das Kursziel von 30,00 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.03.2026, 10:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 18.03.2026 um 11:25 Uhr fertiggestellt und am 19.03.2026 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=02302ed61984735d4d403f296ed40b4c
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Novogenia Kaufen

Unternehmen:
Novogenia Holding AG Inhaber-Akt		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
7,90 €		 Abst. Kursziel*:
279,75%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
8,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
275,00%
Analyst Name:
Cosmin Filker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novogenia Holding AG Inhaber-Akt

10:49 Novogenia Kaufen GBC
04.02.26 Novogenia Kaufen GBC
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