DAX 24.655 -0,5%ESt50 6.002 +0,1%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 9,7730 -2,7%Nas 23.139 -0,5%Bitcoin 63.676 -0,5%Euro 1,1808 -0,1%Öl 67,36 -0,7%Gold 5.030 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F PayPal A14R7U NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Dow fester erwartet -- Texas Instruments kauft Silicon Labs in Milliardendeal -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon, Lilly, Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal im Fokus
Top News
Ausblick: Reddit legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Reddit legt Quartalsergebnis vor
ProSiebenSat.1-Aktie fällt dennoch: Nächster TV-Coup - Sendergruppe kauft Handball-Länderspiele ProSiebenSat.1-Aktie fällt dennoch: Nächster TV-Coup - Sendergruppe kauft Handball-Länderspiele
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novogenia Aktie

Kaufen
Verkaufen
Novogenia Aktien-Sparplan
11,20 EUR +0,60 EUR +5,66 %
XETRA
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 135,6 Mio. EUR

KGV 4,21 Div. Rendite 8,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3C35W

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3C35W0

GBC

Novogenia Kaufen

14:09 Uhr
Novogenia Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Novogenia Holding AG Inhaber-Akt
11,20 EUR 0,60 EUR 5,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Die Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC haben die Coverage für die DARWIN AG aufgenommen und sehen bei einem Kursziel von 30,00 Euro noch deutliches Potenzial für die Aktie. Das Unternehmen aus dem Segment Consumer Healthcare biete DNA-basierte Analysen und darauf aufbauend personalisierte Gesundheits- und Lifestyle-Produkte an. 
Nach Darstellung der Analysten umfasse das Kerngeschäft genetische Analysen sowie die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb individualisierter Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte. Das vertikal integrierte Modell bilde genetische Analysen, datenbasierte Auswertungen sowie die eigene Produktion ab und ermögliche somit eine hohe Wertschöpfungstiefe und Skalierbarkeit. Seit 2023 betreibe die Gesellschaft ergänzend ein Handelssegment im Bereich Parallelimporte von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Dieses diene laut GBC als stabilisierender Umsatz- und Cashflow-Baustein, sei jedoch strategisch klar hinter dem wachstumsorientierten Kerngeschäft positioniert. Unter Berücksichtigung der Unternehmensstrategie sowie der am 23. Januar 2026 publizierten Businessplanung habe das Analystenteam für die Geschäftsjahre 2025 bis 2028 Umsatz- und Ergebnisprognosen erstellt. Während für das Handelssegment ein moderates, marktgetriebenes Wachstum erwartet werde, solle das Segment Gentests und personalisierte Produkte der wesentliche Wachstumstreiber sein. Demnach gehe GBC für die kommenden Geschäftsjahre von einem Anstieg der Umsatzerlöse aus und zwar von 55,11 Mio. Euro im Jahr 2025 bis auf 174,57 Mio. Euro 2028. Mit der zunehmenden Umsatzsteigerung im margenstarken Kerngeschäft erwarte das Analystenteam eine deutliche Verbesserung der Profitabilität. Im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten in ihrer Ersteinschätzung für die Aktie ein Kursziel von 30,00 Euro und vergeben das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.02.2026, 14:05 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 03.02.2026 um 09:55 Uhr fertiggestellt und 04.02.2026 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4f78dc0764790042660793d9baf6c3ed
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Novogenia Kaufen

Unternehmen:
Novogenia Holding AG Inhaber-Akt		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
11,30 €		 Abst. Kursziel*:
165,49%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
11,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
167,86%
Analyst Name:
Cosmin Filker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novogenia Holding AG Inhaber-Akt

14:09 Novogenia Kaufen GBC
mehr Analysen

Nachrichten zu Novogenia Holding AG Inhaber-Akt

Aktien-Global DARWIN: Hohe Wertschöpfungstiefe
RSS Feed
Novogenia Holding AG Inhaber-Akt zu myNews hinzufügen