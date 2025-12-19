DAX24.663 -0,5%Est506.006 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6600 -1,4%Nas23.193 -0,3%Bitcoin63.701 -0,5%Euro1,1815 ±-0,0%Öl67,51 -0,5%Gold4.992 +0,9%
Cannabis-Bilanz

Aurora Cannabis-Aktie dennoch tiefer: Umsatz fällt besser aus als erhofft

04.02.26 15:45 Uhr
NASDAQ-Wert Aurora Cannabis-Aktie mit klarem Minus: Erlöse über den Erwartungen | finanzen.net

Der Cannabis-Konzern Aurora Cannabis hat am Mittwoch vor Handelsbeginn an den US-Börsen seine Quartalsbilanz vorgelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurora Cannabis
3,14 EUR -0,24 EUR -7,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Cannabis-Riese Aurora Cannabis verbuchte im dritten Quartal seines Fiskaljahres 2026 einen Nettoverlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 1,7 Millionen CAD, verglichen mit einem Nettogewinn von 28,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Cannabis-Aktien boomen: Jetzt in den Cannabis-Aktien-Index investieren! (Anzeige)

Umsatzseitig stand bei Aurora Cannabis im jüngst beendeten Jahresviertel ein Wert von 94,191 Millionen CAD in den Büchern. Das war mehr als im Vorjahr, als der Cannabis-Konzern noch 88,2 Millionen CAD umgesetzt hatten. Die Analysten hatten im Vorfeld durchschnittlich mit einem leichten Umsatzanstieg auf 92,4 Millionen CAD gerechnet.

Der bereinigte Nettogewinn betrug im dritten Quartal 2025 7,2 Millionen CAD, verglichen mit 7,4 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Der bereinigte Nettogewinn blieb im Vergleich zum Vorjahresquartal damit nahezu unverändert.

"Aurora hat sich eine führende Position im schnell wachsenden, margenstarken globalen Markt für medizinisches Cannabis erarbeitet. Wir erzielten im globalen Geschäft mit medizinischem Cannabis einen Rekordquartalsnettoumsatz von 76,2 Millionen US-Dollar durch ein zweistelliges internationales Wachstum, angeführt von Deutschland und Polen. Das bereinigte EBITDA stieg im Vergleich zum Vorquartal auf 18,5 Millionen US-Dollar, und wir erwirtschafteten einen freien Cashflow von 15,5 Millionen US-Dollar. Diese Ergebnisse bestätigen unsere fokussierte Strategie und bestärken unser Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens", wird Miguel Martin, Executive Chairman und Chief Executive Officer von Aurora, in einr Pressemitteilung zitiert. Die Aurora Cannabis-Aktie reagiert auf die Bekanntgabe der Ergebnisse im NASDAQ-Handel mit Abschlägen, zeitweise geht es 6,16 Prozent auf 3,81 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.net

