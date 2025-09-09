GNW-Adhoc: Fair Value REIT-AG erwartet Jahresfehlbetrag im HGB-Einzelabschluss für 2025 in Höhe von rund EUR 0,5 Mio. und setzt Dividendenzahlung im Jahr 202...

Werte in diesem Artikel

^Fair Value REIT-AG / Schlagwort: Dividenden

Fair Value REIT-AG erwartet Jahresfehlbetrag im HGB-Einzelabschluss für 2025 in

Höhe von rund EUR 0,5 Mio. und setzt Dividendenzahlung im Jahr 2026 aus

04. Feb 2026 / 17:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Langen, 4. Februar 2026 - Der Vorstand der Fair Value REIT-AG (?Gesellschaft")

(WKN/ISIN A0MW97/DE000A0MW975) erwartet aufgrund einer erforderlich gewordenen

außerordentlichen Abschreibung des Buchwertes einer in Neumünster belegenen

Gewerbeimmobilie in Höhe von EUR 4,9 Mio. zum 31. Dezember 2025 für das

Geschäftsjahr 2025 einen Jahresfehlbetrag im HGB-Einzelabschluss von rund EUR

0,5 Mio. (Vorjahr: Jahresüberschuss von rund EUR 3,86 Mio.).

Der Vorstand hat vor diesem Hintergrund am heutigen Tage beschlossen, der

ordentlichen Hauptversammlung 2026 keine Dividendenzahlung vorzuschlagen,

sondern die entsprechenden liquiden Mittel stattdessen in den Umbau und die

Repositionierung der betreffenden Gewerbeimmobilie in Neumünster zu investieren.

Der verbleibende Bilanzgewinn soll vollständig auf neue Rechnung vorgetragen

werden.

Hintergrund der Abschreibung ist ein zum Ende Januar 2026 ausgelaufenes

Mietverhältnis mit der Sparkasse Südholstein, wodurch es zu einem erheblichen

Umbaubedarf in Vorbereitung einer Neuvermietung kommt.

Fair Value REIT-AG

Der Vorstand

Kontakt

Fair Value REIT-AG

Julius Stinauer

+49 6103 372 49 44

stinauer@demire.ag

Ende der Insiderinformation

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Sprache |Deutsch |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Unternehmen|Fair Value REIT-AG |

| | |

| |Robert-Bosch-Straße 11 |

| | |

| |63225 Langen |

| | |

| |Germany |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Telefon |+49 6103 44 00 16-0 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Fax |+49 6103 4400169 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|E-Mail |info@fvreit.de |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Internet |https://www.fvreit.de/ |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|LEI |52990084DFVKX2FRR033 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Börsen |? DE000A0MW975, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |

| |Regulierter Markt, A0MW97; DE - Hamburger Börse, Boerse Hamburg - |

| |Freiverkehr, A0MW97; DE - Börse München, Boerse Muenchen - |

| |Freiverkehr, A0MW97; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - |

| |Freiverkehr, A0MW97; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - |

| |Freiverkehr, A0MW97; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - |

| |Freiverkehr, A0MW97; |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Indices |CDAX (Performance), Classic All Share (Performance), Classic All |

| |Share (Kursindex), CDAX (Kursindex), General All-Share (Kurs) |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

