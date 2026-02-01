DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -7,2%Nas22.769 -2,1%Bitcoin61.200 -4,4%Euro1,1797 -0,2%Öl69,26 +2,1%Gold4.898 -1,0%
US-Arbeitsministerium: Neue Termine für Arbeistmarktdaten und Verbraucherpreise

04.02.26 18:48 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Arbeitsministerium hat neue Termine für die Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts und der Verbraucherpreise bekannt gegeben. Der Arbeitsmarktbericht für Januar soll am 11. Februar veröffentlicht werden, teilte das Bureau of Labor Statistics am Mittwoch mit. Zunächst war die Veröffentlichung für diesen Freitag geplant. Die Veröffentlichung der Verbraucherpreise für Januar wurde vom 11. auf den 13. Februar verschoben. Grund ist die vorübergehende Schließung von Bundesbehörden. Der US-Kongress hatte am Dienstag im Haushaltsstreit den Weg für ein Ende des teilweisen Regierungsstillstands freigemacht. Mit der Unterschrift von US-Präsident Donald Trump wurde der Shutdown beendet./jsl/jha/