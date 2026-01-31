FedEx-Aktie zieht an: UBS hebt Ziel für FedEx an
Die UBS hat das Kursziel für FedEx angehoben.
Werte in diesem Artikel
Die Schweizer Großbank hat das Kursziel für FedEx von 314 auf 412 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Wadewitz hält es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für realistisch, dass am 12. Februar im Rahmen eines Analystentreffens von dem Logistikkonzern die Treiber einer mehrjährigen Margenverbesserung vorgestellt werden. Seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2027 und 2028 hob er an in Erwartung von Rückenwind durch die Frachtpreise und eine bessere Kostenkontrolle.
FedEx-Aktie gewinnt an der NASDAQ zeitweise 2,97 Prozent auf 363,94 US-Dollar.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
ZÜRICH (dpa-AFX Broker)
