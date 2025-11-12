FedEx Aktie
Marktkap. 54,39 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Symbol FDX
FedEx Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex nach einem Treffen mit dem Management des US-Logistik-Konzerns mit einem Kursziel von 274 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Es werde einige Zeit dauern, bis die Anleger die Neupositionierung der Marke anerkennen werden, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Markt könnte dafür aufgeschlossener sein, falls sich die jüngste Dynamik bis zum Ende des Geschäftsjahres fortsetzt./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 22:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 22:03 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 274,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 268,67
|Abst. Kursziel*:
1,98%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 268,69
|Abst. Kursziel aktuell:
1,98%
|
Analyst Name:
Brian Ossenbeck
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 282,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
