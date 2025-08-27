FedEx Aktie
Marktkap. 46,82 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Symbol FDX
FedEx Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex von 297 auf 293 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Wadewitz revidierte in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung seine Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie im ersten Geschäftsquartal moderat nach unten. Damit trage er dem vom US-Logistikkonzern signalisierten langsameren Volumenwachstum Rechnung./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Laszlo Halasi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: FedEx Buy
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 293,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 228,75
|Abst. Kursziel*:
28,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 228,98
|Abst. Kursziel aktuell:
27,96%
|
Analyst Name:
Thomas Wadewitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 298,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FedEx Corp.
|16:51
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.07.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.06.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:51
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.07.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.06.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:51
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.07.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.06.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.21
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.12.20
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.09.19
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.08
|FedEx underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|19.12.24
|FedEx Market-Perform
|Bernstein Research
|26.06.24
|FedEx Equal-weight
|Morgan Stanley
|22.03.24
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.12.23
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.12.23
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.