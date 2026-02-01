DAX25.018 -1,0%Est506.049 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -3,0%Nas22.662 -0,4%Bitcoin56.420 +0,1%Euro1,1760 -0,2%Öl71,99 +2,4%Gold4.997 +0,4%
DAX aktuell

Börse am Donnerstag: DAX letztlich tiefrot - 25.000-Punkte-Marke nach Rücksetzer zurückerobert

19.02.26 17:45 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX letztlich mit Rücksetzer - Rekordhoch gerät aus dem Blick | finanzen.net

Nach der starken Wochenmitte setzte der deutsche Aktienmarkt zu einer Gegenbewegung an. Das Rekordhoch geriet dabei immer mehr außer Sichtweite.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.043,6 PKT -234,6 PKT -0,93%
Charts|News|Analysen

Im Anschluss an den deutlichen Anstieg am Mittwoch war beim DAX am Donnerstag eine Korrektur zu beobachten. Zum Handelsstart verlor das Börsenbarometer 0,32 Prozent auf 25.198,38 Punkte und rutschte im weiteren Verlauf deutlicher auf rotes Terrain. Dabei notierte der Leitindex zeitweise auch unterhalb der psychologisch wichtigen 25.000er-Marke. Bis zum Handelsende konnte er diese wieder zurückerobern, dennoch verabschiedete er sich mit einem Minus von 0,93 Prozent bei 25.043,57 Punkten und damit deutlich schwächer in den Feierabend.

Langfristiger Aufwärtstrend intakt?

Mit einem Tageshoch von 25.315 Punkten hatte der DAX am Vortag den höchsten Stand seit Mitte Januar 2026 erreicht. Zugleich rückte damit das Rekordhoch aus diesem Jahr wieder in greifbare Nähe. Ein Rückfall unter 25.000 Punkte, wie am heutigen Donnerstag, trübe diese Perspektive laut Experten vorerst wieder.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Fed-Protokoll dämpft die Stimmung

Die bedeutenden US-Indizes hatten sich am Mittwoch zwar erholt präsentiert, konnten ihr Niveau vom europäischen Handelsschluss jedoch nicht vollständig behaupten. Belastend wirkte insbesondere das Protokoll der Sitzung der Federal Reserve von Ende Januar, in dem auf die Risiken einer anhaltend hohen Inflation hingewiesen wurde. Die Erwartungen an eine baldige Zinssenkung durch die Fed waren zuletzt ohnehin weiter nach hinten gerückt.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

