FedEx Aktie
Marktkap. 61,96 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Symbol FDX
FedEx Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Die Form-10-Registrierungserklärung für die geplante Abspaltung von FedEx Freight bestätige ein relativ vorteilhaftes Margenprofil und mildere die Sorgen rund um die Abspaltung etwas ab, schrieb Brandon Oglenski in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 12:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 12:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Laszlo Halasi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: FedEx Overweight
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 360,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 308,20
|Abst. Kursziel*:
16,81%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 306,38
|Abst. Kursziel aktuell:
17,50%
|
Analyst Name:
Brandon Oglenski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 318,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FedEx Corp.
|16:31
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|08:06
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
