DAX 24.690 -1,1%ESt50 5.893 -0,6%MSCI World 4.465 -1,0%Top 10 Crypto 11,97 -4,2%Nas 23.159 -1,5%Bitcoin 77.063 -3,1%Euro 1,1733 +0,7%Öl 64,81 +1,0%Gold 4.748 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Ryanair A1401Z adidas A1EWWW Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX letztlich tief im Minus -- Henkel mit möglichem Erwerb von Stahl Holdings -- Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Top News
JETZT LIVE mit Wieland Staud: TOP-Aktien, Leitindizes und Gold - dein optimaler Börsenstart für 2026 JETZT LIVE mit Wieland Staud: TOP-Aktien, Leitindizes und Gold - dein optimaler Börsenstart für 2026
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS: Neuer Konkurrent drängt auf den Markt Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS: Neuer Konkurrent drängt auf den Markt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

FedEx Aktie

Kaufen
Verkaufen
FedEx Aktien-Sparplan
261,25 EUR -0,10 EUR -0,04 %
STU
306,38 USD -1,93 USD -0,63 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 61,96 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 912029

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US31428X1063

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FDX

Barclays Capital

FedEx Overweight

16:31 Uhr
FedEx Overweight
Aktie in diesem Artikel
FedEx Corp.
261,25 EUR -0,10 EUR -0,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Die Form-10-Registrierungserklärung für die geplante Abspaltung von FedEx Freight bestätige ein relativ vorteilhaftes Margenprofil und mildere die Sorgen rund um die Abspaltung etwas ab, schrieb Brandon Oglenski in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 12:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 12:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Laszlo Halasi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: FedEx Overweight

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 308,20		 Abst. Kursziel*:
16,81%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 306,38		 Abst. Kursziel aktuell:
17,50%
Analyst Name:
Brandon Oglenski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 318,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

16:31 FedEx Overweight Barclays Capital
08:06 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.12.25 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
19.12.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.12.25 FedEx Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu FedEx Corp.

finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit Verlusten
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Nachmittag schwächer
finanzen.net S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net FedEx-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember
finanzen.net S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net FedEx öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
New York Times The Man Delivering FedEx Into the Age of Drones, Robots and A.I.
Post&Parcel FedEx expands pickup and drop-off network in Poland
MotleyFool UPS vs. FedEx: The Better Long-Term Play?
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around FedEx Corp?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Kraft Heinz, Delta Air Lines, FedEx, United Natural Foods and LATAM Airlines
Benzinga FedEx Domestic Package Services Are Driving Growth, Bullish Analyst Says
Benzinga These Analysts Increase Their Forecasts On FedEx After Stronger-Than-Expected Q2 Results
Zacks FedEx Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Up Y/Y, FY26 EPS View Up
RSS Feed
FedEx Corp. zu myNews hinzufügen