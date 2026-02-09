DAX 25.015 +1,2%ESt50 6.059 +1,0%MSCI World 4.576 +0,1%Top 10 Crypto 8,7840 -1,0%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.885 -1,7%Euro 1,1902 -0,1%Öl 69,07 -0,1%Gold 5.028 -0,6%
FedEx Aktie

305,55 EUR -0,50 EUR -0,16 %
STU
364,58 USD -4,59 USD -1,24 %
BTT
Marktkap. 72,94 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029

ISIN US31428X1063

Symbol FDX

Barclays Capital

08:41 Uhr
FedEx Corp.
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fedex vor einer Investorenveranstaltung von 360 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dort dürften Maßnahmen zur Kostensenkung durch eine vertiefte Integration des Logistiknetzwerks thematisiert werden, schrieb Brandon Oglenski in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Aussagen zur Nutzung Künstlicher Intelligenz für die Echtzeitdaten des Unternehmens könnten den Appetit der Anleger auf Fedex-Aktien anregen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 04:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Overweight

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 450,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 364,60		 Abst. Kursziel*:
23,42%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 364,58		 Abst. Kursziel aktuell:
23,43%
Analyst Name:
Brandon Oglenski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 370,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

08:41 FedEx Overweight Barclays Capital
04.02.26 FedEx Buy UBS AG
20.01.26 FedEx Overweight Barclays Capital
20.01.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.12.25 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu FedEx Corp.

finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx am Montagnachmittag mit Verlusten
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx zieht am Freitagabend an
finanzen.net S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx FedEx-Aktie zieht an: UBS hebt Ziel für FedEx an
finanzen.net Wie Experten die FedEx-Aktie im Januar einstuften
finanzen.net S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 5 Jahren eingebracht
Zacks Here's Why FedEx (FDX) is a Strong Value Stock
Benzinga FedEx-Backed Consortium Strikes $9.3 Billion Deal To Buy InPost
Benzinga Stock Market Today: S&amp;P 500, Dow Jones, Nasdaq 100 Futures Decline— STMicroelectronics, Kroger, FedEx In Focus (UPDATED)
RTE.ie Advent, FedEx-led consortium to buy InPost
Financial Times Advent and FedEx lead €7.8bn takeover of parcel company InPost
MotleyFool Why FedEx Stock Soared This Week
MotleyFool UPS vs. FedEx: Which Logistics Giant Looks Like the Better Long-Term Play?​
Zacks FedEx (FDX) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
