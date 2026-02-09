FedEx Aktie
Marktkap. 72,94 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Symbol FDX
FedEx Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fedex vor einer Investorenveranstaltung von 360 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dort dürften Maßnahmen zur Kostensenkung durch eine vertiefte Integration des Logistiknetzwerks thematisiert werden, schrieb Brandon Oglenski in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Aussagen zur Nutzung Künstlicher Intelligenz für die Echtzeitdaten des Unternehmens könnten den Appetit der Anleger auf Fedex-Aktien anregen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 04:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Laszlo Halasi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: FedEx Overweight
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 450,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 364,60
|Abst. Kursziel*:
23,42%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 364,58
|Abst. Kursziel aktuell:
23,43%
|
Analyst Name:
Brandon Oglenski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 370,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FedEx Corp.
|08:41
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|20.01.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|20.01.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|20.01.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|19.12.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|25.06.21
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.12.20
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.09.19
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.08
|FedEx underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|20.01.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.