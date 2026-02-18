DAX 25.062 -0,9%ESt50 6.049 -0,9%MSCI World 4.537 -0,1%Top 10 Crypto 8,5995 -2,2%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.431 +0,1%Euro 1,1779 +0,0%Öl 71,35 +1,5%Gold 4.987 +0,2%
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Airbus SE-Aktie
Airbus-Aktie von Auslieferungsausblick belastet: Prognose erfüllt - Dividende steigt
TRATON Aktie

36,26 EUR -0,18 EUR -0,49 %
STU
Marktkap. 18,04 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

Deutsche Bank AG

TRATON Buy

13:01 Uhr
TRATON Buy
TRATON
36,26 EUR -0,18 EUR -0,49%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton von 32 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf ist in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse optimistisch für das weitere Marktumfeld für Nutzfahrzeugbauer. Er erwartet im zweiten Quartal eine Markterholung und dann im zweiten Halbjahr, dass Käufe vor dem Inkrafttreten strengerer EPA-Abgasnormen vorgezogen werden. Anleger schauten über den Tiefpunkt im ersten Quartal hinweg - auch in der Annahme, dass Zolleffekte weitergereicht werden können. Als Konsequenz von alldem erhöhte er den Multiplikator für die Ermittlung der Kursziele./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Buy

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,38 €		 Abst. Kursziel*:
9,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,31%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

13:01 TRATON Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
22.01.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu TRATON

