Analystenmeinung

Aktien von Daimler Truck und TRATON stark: JPMorgan favorisiert europäische Lkw-Hersteller

04.02.26 09:20 Uhr
Aktien von Daimler Truck und TRATON profitieren: JPMorgan sieht Chancen in Europa | finanzen.net

JPMorgan sieht Chancen bei europäischen Lkw-Herstellern: Daimler Truck erhält eine positive Einstufung, TRATON bleibt auf Neutral.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker gibt den Aktien europäischer Lkw-Bauer 2026 und auch mittelfristig den Vorzug gegenüber ihren nordamerikanischen Pendants. Die alternde Flotte in Europa und CO2-basierte Lkw-Maut dürften die Erneuerung und damit auch die Absatzvolumina in der Region beschleunigen, schrieb Kacker am Dienstagabend. Er hob seine operative Ergebnisprognose für Daimler Truck für 2026 und 2027, stellte die Anleger aber auf einen möglicherweise enttäuschenden Ausblick auf 2026 ein.

JPMorgan belässt Traton auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für TRATON mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Akshat Kacker gibt den Aktien europäischer Lkw-Bauer 2026 und auch mittelfristig den Vorzug gegenüber ihren nordamerikanischen Pendants. Die alternde Flotte in Europa und die CO2-basierte Lkw-Maut dürften die Erneuerung und damit auch die Absatzvolumina in der Region beschleunigen, schrieb Kacker am Dienstagabend. Er setzt auf Daimler Truck und Volvo.

Die TRATON-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,31 Prozent höher bei 35,60 Euro, während Daimler Truck-Titel um 1,35 Prozent auf 44,40 Euro steigen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX) - (dpa-AFX Broker)

