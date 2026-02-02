AMD-Aktie rutscht trotzdem ab: Geschäfte beim NVIDIA-Rivalen laufen besser als erwartet
AMD hat Zahlen für das jüngste Quartal und das gesamte Geschäftsjahr vorgelegt - so hat der Chipriese abgeschnitten.
Werte in diesem Artikel
Im Durchschnitt hatten Analysten für AMD im vierten Quartal 2025 einen Non-GAAP-Gewinn je Aktie in Höhe von 1,32 US-Dollar erwartet. Tatsächlich verdiente AMD im Berichtsquartal 1,53 US-Dollar je Anteilsschein, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 1,09 US-Dollar je Aktie vermeldet worden war (Non-GAAP).
Beim Umsatz ging es für den NVIDIA-Konkurrenten im abgelaufenen Jahresviertel von 7,66 Milliarden US-Dollar auf 10,27 Milliarden US-Dollar nach oben. Hier hatten Analysten einen Zuwachs auf 9,67 Milliarden US-Dollar erwartet.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 meldete AMD einen Non-GAAP-Gewinn von 4,17 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 3,98 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem das EPS im Vorjahr 3,31 US-Dollar betragen hatten. Den Gesamtjahresumsatz hatten die Experten im Vorfeld auf 34,09 Milliarden US-Dollar geschätzt. Tatsächlich setzte der Halbleiterkonzern jedoch 34,63 Milliarden US-Dollar um - nach 25,79 Milliarden US-Dollar im vorangegangenen Geschäftsjahr.
Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ geht es für die AMD-Aktie zeitweise 5,01 Prozent abwärts auf 229,99 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AMD (Advanced Micro Devices) News
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Maurice NORBERT / Shutterstock.com