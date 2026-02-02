DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9800 -2,6%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.655 -3,2%Euro1,1825 +0,3%Öl68,06 +2,6%Gold4.953 +6,3%
Ergebnisse präsentiert

AMD-Aktie rutscht trotzdem ab: Geschäfte beim NVIDIA-Rivalen laufen besser als erwartet

03.02.26 22:23 Uhr
AMD-Aktie an der NASDAQ im Sinkflug: Gewinne und Umsätze des NVIDIA-Rivalen ziehen an - Experten überrascht | finanzen.net

AMD hat Zahlen für das jüngste Quartal und das gesamte Geschäftsjahr vorgelegt - so hat der Chipriese abgeschnitten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
204,55 EUR -4,35 EUR -2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Durchschnitt hatten Analysten für AMD im vierten Quartal 2025 einen Non-GAAP-Gewinn je Aktie in Höhe von 1,32 US-Dollar erwartet. Tatsächlich verdiente AMD im Berichtsquartal 1,53 US-Dollar je Anteilsschein, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 1,09 US-Dollar je Aktie vermeldet worden war (Non-GAAP).

Wer­bung

Beim Umsatz ging es für den NVIDIA-Konkurrenten im abgelaufenen Jahresviertel von 7,66 Milliarden US-Dollar auf 10,27 Milliarden US-Dollar nach oben. Hier hatten Analysten einen Zuwachs auf 9,67 Milliarden US-Dollar erwartet.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 meldete AMD einen Non-GAAP-Gewinn von 4,17 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 3,98 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem das EPS im Vorjahr 3,31 US-Dollar betragen hatten. Den Gesamtjahresumsatz hatten die Experten im Vorfeld auf 34,09 Milliarden US-Dollar geschätzt. Tatsächlich setzte der Halbleiterkonzern jedoch 34,63 Milliarden US-Dollar um - nach 25,79 Milliarden US-Dollar im vorangegangenen Geschäftsjahr.

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ geht es für die AMD-Aktie zeitweise 5,01 Prozent abwärts auf 229,99 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

