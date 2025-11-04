AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
Marktkap. 366,76 Mrd. EURKGV 122,15 Div. Rendite 0,00%
WKN 863186
ISIN US0079031078
Symbol AMD
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMD von 265 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gemessen an der Kursrally vor dem Quartalsbericht, könnten die Ergebnisse für einen Rückschlag in den Aktien sorgen, schrieb Timothy Arcuri am Mittwochmorgen. Er würde an Stelle der Anleger aber "nicht frech werden" vor dem in der kommenden Woche anstehenden Analystentag, auf dem AMD vermutlich den Weg für 15 bis 20 Dollar Gewinn je Aktie bis Ende der Dekade vorzeichne./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 300,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 250,05
|Abst. Kursziel*:
19,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 238,00
|Abst. Kursziel aktuell:
26,05%
|
Analyst Name:
Timothy Arcuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 300,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
