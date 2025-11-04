DAX 23.784 -0,7%ESt50 5.614 -0,8%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,67 -0,8%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.557 +0,1%Euro 1,1493 +0,1%Öl 64,36 +0,0%Gold 3.982 +1,3%
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet
AUTO1-Aktie gefragt: Absatz- und Gewinnprognose steigen nach starkem Quartal weiter AUTO1-Aktie gefragt: Absatz- und Gewinnprognose steigen nach starkem Quartal weiter
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie

Marktkap. 366,76 Mrd. EUR

KGV 122,15 Div. Rendite 0,00%
UBS AG

AMD (Advanced Micro Devices) Buy

08:31 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMD von 265 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gemessen an der Kursrally vor dem Quartalsbericht, könnten die Ergebnisse für einen Rückschlag in den Aktien sorgen, schrieb Timothy Arcuri am Mittwochmorgen. Er würde an Stelle der Anleger aber "nicht frech werden" vor dem in der kommenden Woche anstehenden Analystentag, auf dem AMD vermutlich den Weg für 15 bis 20 Dollar Gewinn je Aktie bis Ende der Dekade vorzeichne./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:17 / GMT

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Buy

Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 250,05		 Abst. Kursziel*:
19,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 238,00		 Abst. Kursziel aktuell:
26,05%
Analyst Name:
Timothy Arcuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 300,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

08:31 AMD (Advanced Micro Devices) Buy UBS AG
07.05.25 AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen DZ BANK
22.04.25 AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform Bernstein Research
05.02.25 AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform Bernstein Research
31.07.24 AMD (Advanced Micro Devices) Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

