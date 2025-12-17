DAX24.139 +0,3%Est505.735 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,49 +0,5%Nas23.111 +0,2%Bitcoin73.779 -1,3%Euro1,1716 -0,3%Öl59,89 +1,8%Gold4.320 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 TUI TUAG50 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asien in Grün -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie von Analysten geadelt: So hoch kann es noch gehen Siemens Energy-Aktie von Analysten geadelt: So hoch kann es noch gehen
Broadcom-Aktie nach heftiger Korrektur nur mit Mini-Erholung: Analysten sehen dennoch neue Rekordhöhen Broadcom-Aktie nach heftiger Korrektur nur mit Mini-Erholung: Analysten sehen dennoch neue Rekordhöhen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.
Medienberichte

OpenAI spricht offenbar mit Amazon über 10-Milliarden-Dollar-Finanzierung: So reagiert die Amazon-Aktie

17.12.25 10:20 Uhr
Nächster Mega-Deal im KI-Rennen? Amazon verhandelt mit OpenAI über Milliarden - Aktie an NASDAQ unter der Lupe | finanzen.net

Das KI-Unternehmen OpenAI braucht dringend frisches Kapital. Liefern soll dies nun offenbar der Technologieriese Amazon.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
192,58 EUR 2,68 EUR 1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
178,58 EUR 1,38 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
293,05 EUR 3,55 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
406,75 EUR 0,90 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
151,32 EUR -0,22 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• OpenAI sucht weiteres Kapital zur Finanzierung steigender Rechenkosten
• Amazon als möglicher Investor mit Milliardenvolumen
• Bewertung und Vertragsdetails bislang nicht bestätigt

Wer­bung

Wie aus einem Bericht von "The Information" hervorgeht, verhandelt die ChatGPT-Mutter OpenAI aktuell mit Amazon über eine Finanzierung in Höhe von mindestens 10 Milliarden US-Dollar. Mit dem frischen Kapital will OpenAI seine rasant steigenden Rechenkosten decken, heißt es unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen.

Unternehmensbewertung bei einer halben Billion US-Dollar?

Auch "CNBC" berichtet über entsprechende Verhandlungen zwischen den beiden Parteien, betont aber, dass die Details noch nicht endgültig geklärt seien und sich daher noch ändern könnten. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sprach aber dem Portal zufolge davon, dass ein mögliches Investment auch oberhalb von 10 Milliarden US-Dollar liegen könnte. Die geplante Investition würde OpenAI mit mehr als 500 Milliarden US-Dollar bewerten.

Bloomberg zufolge ist dabei auch im Gespräch, dass OpenAI künftig die Trainium-Chips von Amazon nutzt. Eine solche Vereinbarung wäre ein Gewinn für Amazons noch junge Halbleitersparte. Der Trainium-Chip ist ein Schlüsselelement in der KI-Strategie von Amazon und soll dessen Cloud-Sparte ergänzen. Amazon Web Services (AWS) ist der größte Anbieter von gemieteter Rechenleistung und Datenspeicherung, hat aber Schwierigkeiten, diese Dominanz unter KI-Entwicklern zu reproduzieren. Die Verhandlungen zwischen OpenAI und Amazon begannen etwa im Oktober, wie Bloomberg weiter berichtete. OpenAI und Amazon lehnten eine Stellungnahme ab.

Wer­bung

OpenAI offensiv auf Kapitalsuche

Die Gespräche folgen auf die Umstrukturierung von OpenAI im Oktober und die offizielle Bekanntgabe der Details der Partnerschaft mit Microsoft. Seit diesem Zeitpunkt genießt OpenAI deutlich größere Freiheiten bei der Kapitalsuche und bei Kooperationen innerhalb der KI-Branche. Zwar hat Microsoft seit 2019 über 13 Milliarden US-Dollar investiert, doch besitzt der Tech-Riese laut aktuellen Meldungen kein Exklusivrecht mehr auf die Rechenleistung von OpenAI. Dies öffnet die Tür für die Zusammenarbeit mit Dritten.

Wettlauf der Investitionen

Amazon hält bereits Anteile im Wert von mindestens 8 Milliarden US-Dollar an dem OpenAI-Konkurrenten Anthropic. Auch Microsoft und NVIDIA sind hier bereits investiert. OpenAI wiederum sicherte sich bereits durch Infrastrukturzusagen im Wert von 1,4 Billionen US-Dollar - unter anderem mit NVIDIA, AMD und Broadcom - sowie einen ersten 38-Milliarden-Dollar-Vertrag mit der Amazon Cloud-Tochter AWS massiv ab.

Die Amazon-Aktie reagiert positiv auf die Neuigkeiten: Vorbörslich geht es an der NASDAQ 1,09 Prozent auf 224,99 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, JarTee / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen