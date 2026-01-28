Microsoft Aktie
Marktkap. 2,98 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe insgesamt ordentlich abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Brent Thill am Donnerstag in einer ersten Reaktion./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Buy
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 675,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 481,63
|Abst. Kursziel*:
40,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 447,73
|Abst. Kursziel aktuell:
50,76%
|
Analyst Name:
Brent Thill
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 617,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Microsoft Corp.
|12:41
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|12:41
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|12:41
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|03.07.20
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.05.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG