Jefferies & Company Inc.

Microsoft Buy

13:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe insgesamt ordentlich abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Brent Thill am Donnerstag in einer ersten Reaktion./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

