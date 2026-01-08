DAX 24.309 -2,1%ESt50 5.892 -0,7%MSCI World 4.529 -0,5%Top 10 Crypto 10,91 -6,3%Nas 23.520 -1,4%Bitcoin 70.202 -5,7%Euro 1,1954 +0,0%Öl 70,69 +2,8%Gold 5.338 -1,5%
Microsoft Aktie

Marktkap. 2,98 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747

ISIN US5949181045

Symbol MSFT

354,20 EUR -49,20 EUR -12,20%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft nach der Bekanntgabe von Zahlen zum zweiten Quartal von 610 auf 600 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Story der Aktie dürfte etwas auf den Prüfstand kommen, schrieb Raimo Lenschow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen seien zwar gesund, doch Anleger hätten voll auf das Wachstum der Cloud-Plattform Azure geschaut, die ein guter Indikator für die Gesundheit des Geschäfts insbesondere im KI-Bereich sei. Es sehe nun so aus, als ob deren Wachstum ab sofort nicht weiter beschleunigt werden könne./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 600,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 424,80		 Abst. Kursziel*:
41,24%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 423,30		 Abst. Kursziel aktuell:
41,74%
Analyst Name:
Raimo Lenschow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 612,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

18:31 Microsoft Overweight Barclays Capital
17:46 Microsoft Kaufen DZ BANK
15:21 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:16 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
12:41 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Microsoft Corp.

finanzen.net Wettlauf der KI-Startups Anthropic-Aktie vor Mega-Bewertung: KI-Startup peilt 350-Milliarden-Dollar-Marke an Anthropic-Aktie vor Mega-Bewertung: KI-Startup peilt 350-Milliarden-Dollar-Marke an
Dow Jones MÄRKTE USA/Schwächer - Microsoft brechen ein
WH SelfInvest Microsoft Aktie 2026: KI-Boom, starke Zahlen – aber ist die Bewertung jetzt zu hoch?
finanzen.net Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Minus
finanzen.net S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittag im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert mittags im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt am Mittag ab
finanzen.net Microsoft-Aktie wegen hoher KI-Ausgaben tiefrot: Umsatzsprung lässt auch Gewinne steigen
finanzen.net Aktien von NVIDIA, Microsoft & Amazon im Blick: Mögliche Gespräche über Milliardeninvestitionen in OpenAI
MotleyFool Why Microsoft Stock Plunged on Thursday
Benzinga Microsoft (MSFT) Stock Plummets After Q2 Results: Analyst Says Buy Now For &#39;Multi-Year Journey&#39;
Benzinga Salesforce Hits Fresh 52-Week Low As Microsoft, SAP, ServiceNow Earnings Jolt Software Stocks
Zacks Microsoft Q2 Earnings Beat Estimates as Cloud and AI Drive Results
MotleyFool Microsoft Stock Just Did Something It Hasn't Done in 1 Year. Here's What May Happen Next.
Benzinga Microsoft Stock Is Tumbling Thursday: What&#39;s Driving The Sell-Off?
Benzinga These Analysts Slash Their Forecasts On Microsoft Following Q2 Results
Benzinga Whirlpool Posts Downbeat Q4 Results, Joins SAP, Microsoft And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday&#39;s Pre-Market Session
