NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,75 Bio. EURKGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Analyst Srini Pajjuri verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der KI-Chiphersteller und Meta eine mehrjährige Vereinbarung für GPUs, CPUs, Netzwerkkomponenten und Software bekannt gegeben haben. Er sieht darin einen weiteren positiven Schritt für Nvidia, der zudem Wettbewerbsbedenken zerstreuen dürfte./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 20:28 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 20:28 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: NVIDIA Outperform
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 240,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 184,97
|Abst. Kursziel*:
29,75%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 187,87
|Abst. Kursziel aktuell:
27,75%
|
Analyst Name:
Srini Pajjuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 239,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
