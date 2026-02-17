DAX 25.137 +0,6%ESt50 6.064 +0,7%MSCI World 4.524 +0,4%Top 10 Crypto 8,7910 +0,4%Nas 22.624 +0,2%Bitcoin 56.737 -0,4%Euro 1,1819 -0,3%Öl 69,21 +2,8%Gold 4.975 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens 723610 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palantir, thyssenkrupp, Meta, NVIDIA, Palo Alto Networks, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Palo Alto Networks-Aktie gibt ab: Gewinn enttäuscht - Umsatz gesteigert Palo Alto Networks-Aktie gibt ab: Gewinn enttäuscht - Umsatz gesteigert
Aktien von Meta und NVIDIA im Plus: Strategische Partnerschaft für KI-Infrastruktur der nächsten Generation Aktien von Meta und NVIDIA im Plus: Strategische Partnerschaft für KI-Infrastruktur der nächsten Generation
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NVIDIA Aktie

Kaufen
Verkaufen
NVIDIA Aktien-Sparplan
158,76 EUR +2,98 EUR +1,91 %
STU
187,87 USD +2,88 USD +1,56 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,75 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 918422

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US67066G1040

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVDA

RBC Capital Markets

NVIDIA Outperform

15:01 Uhr
NVIDIA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
158,76 EUR 2,98 EUR 1,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Analyst Srini Pajjuri verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der KI-Chiphersteller und Meta eine mehrjährige Vereinbarung für GPUs, CPUs, Netzwerkkomponenten und Software bekannt gegeben haben. Er sieht darin einen weiteren positiven Schritt für Nvidia, der zudem Wettbewerbsbedenken zerstreuen dürfte./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 20:28 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 20:28 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Outperform

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 240,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 184,97		 Abst. Kursziel*:
29,75%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 187,87		 Abst. Kursziel aktuell:
27,75%
Analyst Name:
Srini Pajjuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 239,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

15:01 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
28.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.01.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

finanzen.net KI-Bündnis Aktien von Meta und NVIDIA im Plus: Strategische Partnerschaft für KI-Infrastruktur der nächsten Generation Aktien von Meta und NVIDIA im Plus: Strategische Partnerschaft für KI-Infrastruktur der nächsten Generation
finanzen.net Trotz Milliarden-Investitionen: Warum die NVIDIA-Aktie vom KI-Ausgabenrausch nicht automatisch profitiert
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net NYSE-Handel: S&P 500 beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone
finanzen.net NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Gewinne
finanzen.net Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge
finanzen.net NVIDIA Aktie News: Anleger greifen bei NVIDIA am Abend zu
finanzen.net NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Kann der KI-Gigant die hohen Markterwartungen erneut übertreffen?
Benzinga Nvidia Partner Super Micro&#39;s Momentum Drops As Investors Shrug Off Earnings Surprise— Shares Approach 52-Week Low
Benzinga Deep Dive Into NVIDIA Stock: Analyst Perspectives (12 Ratings)
Benzinga Nvidia Deepens India Push As AI Infrastructure Race Heats Up
MotleyFool Prediction: Nvidia Stock Will Drop After Feb. 25
Business Times Nvidia sells off stake in Arm, a company it once tried to buy
Benzinga Jim Cramer Says Those Building Own Chips May Have To Worry About Allocations After Meta Deal, Calls Smugness Toward Nvidia &#39;Tiresome&#39;
Benzinga Palo Alto Networks, AMD, Nvidia, OLB Group And Meta: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Benzinga Nvidia Expands India Partnerships Amid $1 Billion National AI Initiative Focused On Sovereign Models, Startup Funding And Research
RSS Feed
NVIDIA Corp. zu myNews hinzufügen