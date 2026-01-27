DAX 24.877 -0,1%ESt50 5.996 +0,0%MSCI World 4.559 +0,0%Top 10 Crypto 11,61 +1,5%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 74.617 +0,6%Euro 1,1964 -0,7%Öl 67,51 -0,3%Gold 5.260 +1,5%
NVIDIA 918422
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas leichter -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- NVIDIA, Micron Technology, Corning, Goldpreis im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag
WACKER CHEMIE-Aktie schwächer: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025 WACKER CHEMIE-Aktie schwächer: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025
NVIDIA Aktie

NVIDIA Aktien-Sparplan
160,22 EUR +3,70 EUR +2,36 %
STU
191,70 USD +5,32 USD +2,85 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,78 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422

ISIN US67066G1040

Symbol NVDA

Bernstein Research

NVIDIA Outperform

12:31 Uhr
NVIDIA Outperform
NVIDIA Corp.
160,22 EUR 3,70 EUR 2,36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. In der KI-Wertschöpfungskette hätten neben den Halbleiter-Favoriten Nvidia und Broadcom unter anderem die Branchenkollegen AMD, Mediatek und Marvell sowie Eaton das größte Ergebnispotenzial, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Intel und Cisco sowie die Serverhersteller Dell und HP Enterprise seien in diesem Bereich indes weniger aktiv, als es sich in der KI-Debatte widerspiegele./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 05:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 188,52		 Abst. Kursziel*:
45,87%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 191,70		 Abst. Kursziel aktuell:
43,45%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 237,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

12:31 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.01.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
mehr Analysen

