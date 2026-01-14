DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.732 +11,9%Euro1,1812 +0,3%Öl68,08 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Heute im Fokus
Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
NASDAQ 100 aktuell

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 notiert letztendlich im Plus

06.02.26 22:33 Uhr
Börse New York in Grün: NASDAQ 100 notiert letztendlich im Plus | finanzen.net

Der NASDAQ 100 befand sich am Freitag im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
177,80 EUR -11,20 EUR -5,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
345,00 EUR 25,15 EUR 7,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Arm Holdings
104,00 EUR 13,30 EUR 14,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Atlassian
82,54 EUR -7,24 EUR -8,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Biogen Inc
156,20 EUR -0,20 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
23,45 EUR 0,15 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KLA-Tencor Corp.
1.218,60 EUR 95,00 EUR 8,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,83 EUR -0,01 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MercadoLibre Inc
1.643,40 EUR -87,60 EUR -5,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microchip Technology Inc.
64,09 EUR -2,66 EUR -3,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,00 EUR 12,70 EUR 8,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
113,50 EUR 24,08 EUR 26,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisk Analytics Inc (A)
154,30 EUR -5,95 EUR -3,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.075,8 PKT 527,1 PKT 2,15%
Charts|News|Analysen

Am Freitag gewann der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 2,15 Prozent auf 25.075,77 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,434 Prozent fester bei 24.655,25 Punkten, nach 24.548,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.131,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.622,33 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,63 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 06.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25.639,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25.130,04 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 06.02.2025, bei 21.774,07 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,517 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26.165,08 Punkten. Bei 24.455,40 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 26,11 Prozent auf 134,93 USD), Arm (+ 11,56 Prozent auf 123,70 USD), Biogen (+ 8,53 Prozent auf 201,18 USD), KLA-Tencor (+ 8,41 Prozent auf 1.442,95 USD) und AppLovin (+ 8,39 Prozent auf 406,72 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Amazon (-5,55 Prozent auf 210,32 USD), Atlassian (-3,75 Prozent auf 94,72 USD), MercadoLibre (-3,18 Prozent auf 1.970,15 USD), Verisk Analytics A (-3,02 Prozent auf 179,10 USD) und Microchip Technology (-2,60 Prozent auf 76,01 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 61.650.416 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,542 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 1,62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,58 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
18:11Amazon OverweightBarclays Capital
17:56Amazon BuyUBS AG
17:56Amazon OutperformRBC Capital Markets
14:11Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:56Amazon BuyGoldman Sachs Group Inc.
