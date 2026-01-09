DAX25.248 -0,1%Est505.971 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 ±-0,0%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.610 -0,7%Euro1,1692 +0,5%Öl63,17 +0,2%Gold4.597 +1,9%
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!
Fokus auf Kerngeschäft

Novo Nordisk-Aktie im Plus: Preissenkung in China und US-Start von Wegovy im Blick

12.01.26 09:47 Uhr
Nach starken Kursverlusten 2025: Novo Nordisk-Aktie erholt sich von Rückschlägen | finanzen.net

Die Novo Nordisk-Aktie hat sich nach starken Verlusten erholt. Neue Impulse kamen zuletzt von Preissenkungen in China und der flächendeckenden Verfügbarkeit der Wegovy-Pille in den USA.

• Novo Nordisk-Aktie erholt sich deutlich von 52-Wochen-Tief
• Preissenkungen für Wegovy in China
• US-Markteintritt der Abnehmpille

Wer­bung

Novo Nordisk-Aktie erholt sich

Die Novo Nordisk-Aktie war im letzten Jahr deutlich unter Druck geraten. Innerhalb der letzten zwölf Monate haben die Anteilsscheine rund 40 Prozent an Wert eingebüßt. Zuletzt konnten sich die Papiere jedoch deutlich erholen - am Freitag notierten sie zum Handelsende bei 370,35 DKK und damit 38,76 Prozent über ihrem 52-Wochen Tief von November bei 266,90 DKK. Am Montag setzt sich die positive Performance fort: Zeitweise geht es für die Anteilsscheine an ihrer Heimatbörse in Dänemark 0,26 Prozent hoch auf 382,45 DKK.

Preissenkungen für Wegovy in China

Positive Nachrichten gab es zuletzt vor allem zu Novo Nordisks Adipositas-Medikament Wegovy. Der dänische Pharmakonzern hatte Ende vergangenen Jahres angekündigt, die Preise für Wegovy in China deutlich zu senken. Niedrigere Preise könnten den Absatz in China erhöhen, einem zentralen Wachstumsmarkt für Medikamente gegen Adipositas. Die Preissenkungen gehen aber über eine bloße Reaktion auf die steigende Nachfrage nach Abnehmmedikamenten in China hinaus und sind Teil einer wettbewerbsbedingten Strategie. Hintergrund ist, dass chinesische Pharmaunternehmen verstärkt eigene GLP-1-Präparate zur Gewichtsreduktion entwickeln, wodurch der Konkurrenzdruck für internationale Anbieter zunimmt. Zusätzlich endet im Jahr 2026 der Patentschutz für den Wirkstoff Semaglutid, der unter anderem in Wegovy enthalten ist. Damit dürfte der Markteintritt günstiger Nachahmerprodukte bevorstehen.

US-Start der Abnehmpille

Seit kurzem ist die neue Wegovy-Pille von Novo Nordisk auch flächendeckend auf dem US-Markt verfügbar. Wie das Unternehmen am 5. Januar mitteilte, kann das orale GLP-1-Präparat landesweit über mehr als 70.000 Apotheken, darunter Ketten wie CVS und Costco, bezogen werden. Zudem wird das Medikament über verschiedene Telemedizin-Plattformen angeboten.

Wer­bung

Für Novo Nordisk kommt dem Markteintritt eine besondere Bedeutung zu. Nach einem schwierigen vierten Quartal 2025, das vor allem durch das Scheitern der Alzheimer-Studien EVOKE und EVOKE+ im November geprägt war, soll der Erfolg der Wegovy-Pille helfen, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Die gescheiterten Studien hatten kurzfristige Erwartungen an eine stärkere Ausrichtung auf das Neurologiegeschäft zunichtegemacht.

Unter dem neuen Vorstandschef Mike Doustdar richtet der Konzern seinen Fokus nun wieder klar auf das Kerngeschäft. Hinweise auf politische Rückendeckung durch Initiativen wie "TrumpRx" legen nahe, dass das neue Preismodell auch regulatorisch unterstützt wird. Mit einer deutlichen Ausweitung der Verschreibungen will Novo Nordisk zudem künftige Belastungen durch auslaufende Patente in den 2030er Jahren abfedern.

Amazon Pharmacy nimmt Wegovy ins Sortiment auf

Vergangene Woche hat Amazon Pharmacy hat den Vertrieb der Wegovy-Abnehmpille von Novo Nordisk aufgenommen. Das Medikament wird sowohl über Krankenversicherungen als auch per Selbstzahlung angeboten. Versicherte Kunden mit einer privaten Krankenversicherung müssen für eine Monatsration mindestens 25 US-Dollar bezahlen, während der Einstiegspreis für nicht versicherte Käufer bei 149 US-Dollar pro Monat liegt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Novo Nordisk

