Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 203,4 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 415 auf 290 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Patentauslauf des wichtigsten Semaglutid-Mittels nähere sich mit 2031 oder 2032, schrieb der nun für die Dänen verantwortliche Analyst Michael Leuchten am Freitagabend. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass Pharmakonzerne innerhalb der fünf Jahre vor einer Patentklippe deutlich niedriger bewertet worden seien./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Underperform
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
290,00 DKK
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
45,24 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
432,75 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|09:21
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|09:21
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|09:21
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|23.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG