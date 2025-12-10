Givaudan Aktie
Marktkap. 32,72 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3900 Franken belassen. Analyst Alex Sloane reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geringfügig seine Schätzung für das Wachstum aus eigener Kraft im vierten Quartal. Er verwies dabei auf schwächere Annahmen für den Bereich der Lebensmittel-Geschmacksstoffe (T&W), während sich das Geschäft im Bereich der Schönheitsprodukte (F&B) robust entwickeln sollte./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 12:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 12:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Overweight
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
3.900,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
3.045,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
28,08%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
3.070,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
27,04%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.948,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|15:41
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:16
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|15:41
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:16
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|15:41
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:16
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG