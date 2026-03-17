DAX 23.505 -1,0%ESt50 5.733 -0,6%MSCI World 4.370 -0,4%Top 10 Crypto 9,8860 -0,3%Nas 22.356 -0,6%Bitcoin 61.761 -3,7%Euro 1,1522 -0,2%Öl 108,4 +4,7%Gold 4.878 -2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Infineon 623100 NEL ASA A0B733 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX in Rot -- US-Börsen im Minus -- thyssenkrupp nucera: Großauftrag treibt Erwartungen -- SAP, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Droneshield, Samsung, NVIDIA im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie hebt ab: Radar-Portfolio durch Partnerschaft mit Robin Radar Systems ausgebaut DroneShield-Aktie hebt ab: Radar-Portfolio durch Partnerschaft mit Robin Radar Systems ausgebaut
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HelloFresh Aktie

Kaufen
Verkaufen
HelloFresh Aktien-Sparplan
3,90 EUR -0,77 EUR -16,47 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 653,35 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A16140

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A161408

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLFFF

Barclays Capital

HelloFresh Equal Weight

15:51 Uhr
HelloFresh Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
3,90 EUR -0,77 EUR -16,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh nach den Jahreszielen für 2026 von 6,50 auf 4,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit Blick auf das Ergebnis je Aktie des Kochboxen-Versenders bleibe die Dynamik negativ und zudem sei der Weg zu einem stabilen Umsatz weiterhin unklar, schrieb Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies darauf, dass die Prognosen des Managements deutlich unter den Erwartungen gelegen hätten und auch mit Blick auf den freien Cashflow nun nichts mehr zu erwarten sei./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 12:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 12:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
4,40 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
3,92 €		 Abst. Kursziel*:
12,30%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
3,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,70%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

15:51 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
11:46 HelloFresh Buy UBS AG
09:51 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:11 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu HelloFresh

finanzen.net Schwache Nachfrage HelloFresh-Aktie rutscht ab: Umsatzrückgang und schwacher Ausblick HelloFresh-Aktie rutscht ab: Umsatzrückgang und schwacher Ausblick
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Schwache Jahresziele schicken Hellofresh auf Rekordtief
dpa-afx ROUNDUP: Hellofresh erwartet weiteren Umsatzrückgang - Aktie gibt deutlich nach
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start mit Kursplus
Dow Jones KORREKTUR: Hellofresh rechnet 2026 mit weniger Umsatz und Gewinn
dpa-afx Hellofresh erwartet im laufenden Jahr Umsatzrückgang
EQS Group EQS-News: FY 2025: HelloFresh SE erzielt weiterhin starkes AEBITDA-Ergebnis, Effizienzprogramm macht deutliche Fortschritte
finanzen.net Ausblick: HelloFresh präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
RTE.ie HelloFresh reports Q4 core profit below expectations
EQS Group EQS-News: FY 2025: HelloFresh SE continues to show strong AEBITDA performance while efficiency program progresses meaningfully
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
RSS Feed
HelloFresh zu myNews hinzufügen