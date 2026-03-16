DAX23.744 +0,8%Est505.795 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8100 -1,8%Nas22.513 +0,6%Bitcoin63.879 -1,8%Euro1,1538 +0,3%Öl102,2 +1,1%Gold5.025 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen im Plus erwartet -- Infineon, STMicro und NXP verkünden Kooperation mit NVIDIA -- Deutsche Bank, Amazon, Sartorius, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Microsoft im Fokus
Top News
Ausblick: HelloFresh präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: HelloFresh präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Aktien von NVIDIA, Alphabet, Meta & Co. im Blick: Warum Bernstein jetzt das Ende der KI-Panik sieht Aktien von NVIDIA, Alphabet, Meta & Co. im Blick: Warum Bernstein jetzt das Ende der KI-Panik sieht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung
Analysten im Fokus

Ausblick: HelloFresh präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

17.03.26 14:25 Uhr
HelloFresh-Aktie vor Zahlenvorlage unter Beobachtung: Was die Analysten erwarten | finanzen.net

HelloFresh präsentiert die Bilanz für das abgelaufene Quartal - das prognostizieren Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
4,59 EUR -0,16 EUR -3,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HelloFresh präsentiert in der am 18.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Wer­bung

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,08 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,170 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,56 Milliarden EUR aus - das entspräche einem Minus von 13,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,81 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,157 EUR, gegenüber -0,820 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 6,81 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 7,66 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HelloFresh SE

Nachrichten zu HelloFresh

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HelloFresh

DatumRatingAnalyst
11.03.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
09.03.2026HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
04.03.2026HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.2026HelloFresh HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.03.2026HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
16.02.2026HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026HelloFresh BuyUBS AG
12.02.2026HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
01.11.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
04.03.2026HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
13.02.2026HelloFresh HaltenDZ BANK
12.02.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
12.02.2026HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2024HelloFresh SellUBS AG
13.09.2024HelloFresh SellUBS AG
13.08.2024HelloFresh SellUBS AG
11.06.2024HelloFresh SellUBS AG
15.05.2024HelloFresh SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HelloFresh nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen