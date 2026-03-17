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Jefferies & Company Inc.

HelloFresh Buy

09:11 Uhr
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 8,70 Euro auf "Buy" belassen. Der Essenslieferant kämpfe weiterhin für eine Rückkehr zu steigenden Umsätzen und Ergebnissen, schrieb Giles Thorne in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Denjenigen, die wie er selbst daran glaubten, böten die veröffentlichten Geschäftszahlen aber nur wenig Unterstützung. Der Ausblick auf 2026 impliziere einen erneuten Rückgang von Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis (Ebitda). Der Verweis des Unternehmens auf Extremwetterlagen als wesentlichen Grund werde dem Aktienkurs wohl nicht viel helfen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Buy

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
8,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,20 €		 Abst. Kursziel*:
107,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
106,70%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09.03.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
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